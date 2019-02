Intel Xeon W-3175X: recenzja 28-rdzeniowego procesora

Pełnoprawny konkurent flagowych Threadripperów, wreszcie trafił na rynek. Przetestowaliśmy najpotężniejszy i jednocześnie najdroższy chip Intela.

Większość z nas przez całe życie nie ma kontaktu z procesorami klasy nowego Xeona W-3175X. Flagowa konstrukcja to rozwiązanie zbyt potężne i zbyt kosztowne nawet dla większości zawodowców. Chip wykorzystają nieliczni, najbardziej wymagający użytkownicy profesjonalni, dla których każda cena za czas i wydajność jest warta poniesienia. Najnowszy Xeon Intela ma jeszcze jedno niezwykle istotne zadanie. Jest nim detronizacja topowych Threadripperów od AMD. Jest to o tyle istotne, że Intel w ostatnich latach stracił pozycję lidera wydajności w procesach wielowątkowych.

Intel Xeon W-3175X - czym jest flagowiec Intela?

Procesory takie jak 18-rdzeniowy Intel Core i9-9980X czy Intel Core i9780X to jednostki z dalekiego pogranicza sektora profesjonalnego i konsumenckiego. Xeon W-3175X jest jednak komponentem znacznie trudniejszym do wpisania w ramy konsumenckie. Pomimo tego pozostaje klasyczną jednostką do desktopów. Model wykonany w 14-nanometrycznym procesie technologicznym korzysta z architektury Skylake-SP. Przy TDP równym 255W Xeon zapewnia zegar o taktowaniu 3,1GHz (do 4,3 GHz w trybie turbo lub 3,8 GHz dla wszystkich rdzeni). Specyfikację uzupełnia sześciokanałowy kontroler pamięci DDR4, 38,5 MB pamięci cache L3 i 48 linii PCIe 3.0. Ponadto procesor obsłuży moduły 2666 Mhz o pojemności do 512 GB.

Intel nie przewidział możliwości przetaktowywania jednostki. Można zakładać, że niewielu przyszłych użytkowników wykorzystałoby taką opcję.

Przy okazji specyfikacji warto wspomnieć również o cenie nowej jednostki Intela - czyli kwocie 3000 dolarów.

Intel Xeon W-3175X - jaka płyta główna

Pierwszy rzut oka na płytę główną zaprojektowaną z myślą o nowym Xeonie podpowiada, że nie jest to sprzęt do komercyjnego przetwarzania bloków danych. Przykładowo Gigabyte AX1 przewiduje możliwość równoczesnej obsługi dwóch zasilaczy. Tymczasem model z oferty Asusa ma masę na poziomie 4,5 kilograma. Wbrew pozorom prężenie muskułów w tym wypadku wydaje się być nieco na pokaz. Wprawdzie przy oszczędnych ustawieniach pobór mocy Xeona W-3175X to imponujące 380W. Jednakże nawet przy pełnym wykorzystaniu potencjału dedykowanych płyt, trudno sobie wyobrazić sytuację w której konieczne byłoby zastosowanie dwóch 1600-watowych zasilaczy.

Fot. Gordon Mah Ung Gigabyte AX1

Intel Xeon W-3175X - jak testowaliśmy

Niestety większość dostępnych na rynku procesorów - wliczając w to 18 rdzeniowe jednostki Intela, nie nadaje się do rzetelnego porównania z nowym Xeonem. Jedynym sensownym wyborem okazuje się w tym wypadku wybranie 32-rdzeniowego Ryzena Threadripper 2990WX.

Platforma AMD podczas testów wykorzystywała 32 GB pamięci DDR4, 3200 MHz w czterokanałowej konfiguracji. Procesor Intela otrzymał 48 GB pamięci DDR4, 2666 MHz w wariancie sześciokanałowym.

Zastosowane chłodzenia to Enermax TR4 CLC dla Threadrippera 2990WX oraz Asetek 690LX-PN dla Xeona W-3175X. Podczas testów wykorzystaliśmy płyty Gigabyte AX1 (Intel) oraz MSI X399 MEG (AMD).

Porównanie Producent Intel AMD Model Intel Xeon W-3175X Ryzen Threadripper 2990WX Socket LGA3647 Socket TR4 Kanały pamięci 6 4 Rdzenie / Wątki 28/56 32/64 Cache (MB) 38,5 80 Linie PCIe 44 Gen 3 64 Gen 3 TPD (W) 255 250 Zegar (GHz) 3,1 3 Zegar Boost (GHz) 4,3 4,2 Proces technologiczny 14 nm 12 nm

Aby urealnić rezultaty, testy Threadrippera 2990WX wykonaliśmy zarówno z włączonym jak i wyłączonym Dynamic Local Mode. Nowa technologia AMD działa bez zarzutów, ale zależnie od rodzaju testów, jej zastosowanie skutkuje wzrostami lub delikatnymi spadkami wydajności.

Intel Xeon W-3175X - rendering i modelowanie 3D

Testy rozpoczęliśmy od weryfikacji możliwości obydwu procesorów podczas renderingu i modelowania 3D. Wydaje się, że użytkowanie programów graficznych 3D należy do najbardziej prawdopodobnych scenariuszy wykorzystania omawianych jednostek.

Jako pierwszy wykonaliśmy test syntetyczny Maxona czyli Cinebench R15. Przewaga Xeona W-3175X to około 10% pomimo mniejszej liczby rdzeni.

Następnie weryfikacja wydajności w Persistence of Vision ray tracer. Tutaj ponownie wygrywa jednostka Intela, z przewagą na poziomie 8%.

Jako kolejny uruchomiony został Corona 1.3 Render do fotorealistycznych ujęć. Program wykorzystuje dowolną liczbę rdzeni, ale również w tym wypadku wygrał Xeon i to z przewagą na poziomie 28%.

Efektywne wykorzystanie wielu rdzeni zapewnia również V-Ray. Dotychczasowe rezultaty w tym programie zawsze wskazywały na przewagę jednostek z większą liczbą rdzeni. Jednakże tym razem naszym oczom ponownie ukazał się zaskakujący wynik na korzyść Intela.

Na sam koniec test w Blenderze 2.80b1 z wykorzystaniem standardowego modelu BMW od Mike Pan. Zgodnie z reguła poprzednich testów, ponownie odnotowaliśmy przewagę Xeona W-3175X.

Intel Xeon W-3175X - testy na pojedynczym rdzeniu

Przewaga procesora Intela podczas renderingu pomimo mniejszej liczby rdzeni wskazuje na przewagę architektury pojedynczego rdzenia. Wnioski te potwierdzają potwierdzać w kolejnych testach z wykorzystaniem pojedynczego rdzenia.

Syntetyczny pomiar w Cinebench R15 na pojedynczym rdzeniu wskazuje na 11-procentową przewagę Intela w zakresie wydajności.

Test w POV Ray skutkuje podobnym wskazaniem, czyli 10-procentowa przewagą Xeona W-3175X.

Intel Xeon W-3175X - kompresja plików

Najlepszym narzędziem do ukazania potencjału pracy wielordzeniowej przy kompresji plików jest program 7-Zip. Pierwszy test ukazuje czasy rozpakowywania, a drugi pakowania wzorcowych archiwów.

Niestety testy potwierdziły już wcześniej odnotowane problemy z wykorzystaniem potencjału Threadrippera 2990WX podczas pracy w 7-zip.

Intel Xeon W-3175X - tworzenie treści

Druga grupą profesjonalistów wykorzystujących procesy wielowątkowe są użytkownicy programów do tworzenia treści - przykładowo materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości.

Pierwszy test w tej kategorii dotyczy kompresji pliku 4K o wardze 4GB z wykorzystaniem standardu H.265 w programie Handbrake. Niestety program nie potrafił efektywnie wykorzystać pełnego zestawu rdzeni w żadnym z procesorów. Finalnie Intel Xeon W-3175X wygrywa z przewagą na poziomie 15%.

Drugim z wykorzystanych programów był Premiere CC 2019 w którym renderowaliśmy klipy do formatu Blu-Ray. Pierwszy z testów wykonaliśmy bez wsparcia układu graficznego. Drugi wykres pokazuje wyniki po zastosowaniu na obu platformach wsparcia w postaci karty GeForce GTX 1080.

Listę testów uzupełniła weryfikacja wydajności z wykorzystaniem benchmarku Puget Systems wykorzystującego procesy w Adobe After Effects i w Adobe Photoshop. W pierwszym przypadku lepsze wyniki zapewnił Threadripper. Nie powinno natomiast zaskakiwać zwycięstwo Intela w teście z wykorzystaniem Photoshopa. Program ten osiąga najlepsze wyniki przy wysokich taktowaniach procesora, a w tym wypadku specyfikacja Xeona prezentuje się lepiej niż Threadrippera.

Intel Xeon W-3175X - wielozadaniowość

Pierwotnie procesory wielordzeniowe były tworzone z myślą o równoczesnej obsłudze kilku zadań. Były to czasy, kiedy programy zazwyczaj nie obsługiwały zasobów dostarczanych przez wiele wątków. Postanowiliśmy sprawdzić jak z wielozadaniowością radzi sobie nowy Xeon.

Na początek test z włączonym Blenderem i Cinebench'em. Dodatkowe rdzenie zapewnił w tym wypadku znaczną przewagę jednostce od AMD.

Nieco mniej imponujące rezultaty uzyskaliśmy po jednoczesnej pracy Premiere 2019 i Blendera. Niezmienny pozostaje zwyciezca czyli Threadripper 2990WX.

Intel Xeon W-3175X -wydajność w grach

Obowiązek dziennikarski oraz czysta ciekawość skłoniły nas do sprawdzenia jak procesory za 3000 dolarów i 1800 dolarów radzą sobie w grach. Oczywiście nie ma co liczyć, że nawet kilkanaście dodatkowych rdzeni zapewni nam proporcjonalny wzrost wydajności. Wyniki w grach zależą w szczególności od zastosowanej karty graficznej. Dodatkowo lepszą wydajność zapewni zazwyczaj procesor z wyższymi parametrami pojedynczego rdzenia - w warunkach naszego porównania jest to Intel Xeon. Biorąc pod uwagę charakterystykę testowanych jednostek wykorzystaliśmy wyłącznie jedną grę czyli Rise of Tomb Rider. Test objął wyniki w maksymalnych oraz minimalnych nastawach graficznych.

Intel Xeon W-3175X - overclocking

Jak wspominaliśmy wcześniej, Intel Xeon W-3175X to procesor pozbawiony możliwości przetaktowywania rdzeni ponad maksimum ustalone przez producenta. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie aby na sztywny wymusić ciągłą pracę w trybie Boost. W naszym wypadku dało się uruchomić wszystkie rdzenie w taktowaniu 4,1 GHz. Taki zabieg przyniósł zauważalny przyrost punktów w przypadku Cinebench R15 oferując wynik na poziomie 5858, przebijający rekord Xeona 8180 Platinum (z HWBot) czyli 5010 punktów.

Intel Xeon W-3175X - pobór mocy

Największym zarzutem jaki można wysnuć w stosunku do Xeona W-3175X jest absurdalny pobór prądu. Już od chwili włączenia wyniki poboru mocy na sockecie wskazywały 550W. Ustawienie taktowań na poziomie 4,1 GHz, skutkuje chwilowymi skokami poboru nawet do poziomu 700W.

Intel Xeon W-3175X - cena

Pojawia się pytanie czy 3000 dolarów to dużo za procesor wyposażony w 28 rdzeni. Trudno odpowiedzieć, biorąc pod uwagę brak bezpośrednich konkurentów i poprzedników. Podpowiedzią może być zestawienie kosztu pojedynczego rdzenia. Wynik na poziomie 54 dolarów doskonale wpisuje się w politykę cenową Intela, ale nie daje najmniejszych szans do rywalizacji na tym polu z jednostkami AMD. Oczekując idealnego stosunku ceny do liczby rdzeni, po prostu trzeba wybrać Threadrippera.

Intel Xeon W-3175X - podsumowanie

Nowy Xeon W-3175X okazuje się prawdziwym popisem technologicznym Intela. Jednostka góruje nad Threadripperem 2990WX w wielu obszarach. Właściwie oznacza to tyle, że na rynku trudno znaleźć szybszą jednostkę desktopową Xeon W-3175X. Niestety przy cenie na poziomie 3000 dolarów, trudno traktować nowy procesor Intela inaczej niż jedynie jako model pokazowy. Threadripper 2990WX kosztuje 1800 dolarów, i nadal pozostaje optymalnym wyborem dla najbardziej wymagających użytkowników.