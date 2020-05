Intel aktualizuje sterowniki Wi-Fi i Bluetooth dla Windows 10

Aktualizacja Windows 10 Maj 2020 tuż-tuż, ale jeszcze przed nią Intel wypuszcza aktualizację swoich sterowników Bluetooth i Wi-fi dla niektórych urządzeń.

Aktualizacje sterowników Intela są dostępne dla wszystkich wersji Windows 10, zaczynając od edycji 1909 (czyli Październik 2019). Jak podaje producent, dostępne są dla wybranych adapterów, dlatego nie wszyscy będą w stanie dokonać aktualizacji posiadanych przez siebie - jeśli nie masz takiej możliwości, oznacza to, że aktualizacja nie obejmuje Twojego modelu urządzenia. A jak sprawdzić, czy kwalifikujesz się do aktualizacji? Po prostu otwórz Menedżera urządzeń (wpisz tę nazwę w systemowej wyszukiwarce i kliknij na odpowiedni wynik), a następnie przejdź do Kart Sieciowych oraz Adapterów sieciowych. Wskaż na adapter Intela i kliknij prawym przyciskiem myszki, aby wybrać opcję Aktualizuj sterownik.

Aktualizacja Wi-fi dotyczy następujących adapterów:

AX201, AX200, 9560, 9260, 9462, 9461

20.70.17.1 dla 8265 i 8260

7265, 3165 i 3168

A jakie są ulepszenia? Przede wszystkim:

usprawnienie współpracy z mobilnymi hotspotami

optymalizacja łączności z ruterami, aby zrywanie połączenia odbywało się jak najrzadziej

likwidajca buga powodującego wyświetlanie pustej listy sieci Wi-fi po wybudzeniu laptopa z trybu uśpienia

likwidacja buga nie wyłączającego Wi-fi po wejściu w tryb samolotowy

W przypadku adapterów Bluetooth, oto lista modeli, dla których dostępna jest aktualizacja:

Źródło: WindowsLatest