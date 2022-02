Intel bez konkurencji na rynku procesorów

Test PassMark pokazuje, że w procesorach król jest jeden - i dominuje tak, że lepiej się nie da.

Popularny benchmark PassMark zaktualizował ranking procesorów pod kątem wydajności jednego rdzenia. Jak się okazało, pierwsza dziesiątka najlepszych modeli to... tylko i wyłącznie procesory firmy Intel z 12. generacji. Czyli - Alder Lake dominują. To z pewnością nieciekawe wieści dla głównego rywala, czyli AMD.

Dominuje Core i9-12900KF, który w teście zyskał wynik 4247 punktów, wyprzedzając Core i9-12900 (4223 pkt) oraz Core i9-12900K (4206). Jak prezentowały się dalsze pozycje? Oto cała lista wyników - na której kolejna niespodzianka.

Fot. PassMark

Otóż na miejscu 11 nie widzimy żadnego Ryzena, ale M1 od Apple. To samo na pozycji 13. Czego nie widać, to dalszych pozycji, a znajduje się na nich odpowiedź na pytanie: gdzie jest jakikolwiek procesor AMD? Jak się okazuje, pierwszy zajmuje dopiero... 25 miejsce. Jest to szesnastordzeniowy Ryzen 9 5950X z wynikiem 3500 punktów.

Źródło: Neowin, PassMark