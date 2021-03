Intel chwali się, w jakich grach Core i9 bije Ryzen 9

Producent potwierdził datą rozpoczęcia sprzedaży procesorów z rodziny Rocket Lake-S. Nie omieszkał przy tym pokazać, że ma lepszy sprzęt od AMD.

O procesorach z rodziny Rocket Lake-S pisaliśmy już wiele razy. Jeśli ktoś przegapił, przypomnę - procesory 11. generacji będą dostępne w przedsprzedaży od 16 marca, a pierwsi klienci otrzymają ją przedostatniego dnia bieżącego miesiąca.

Data rozpoczęcia sprzedaży została dzisiaj ostatecznie potwierdzona przez firmę Intel. Z nowej rodziny najciekawiej zapowiada się flagowy Core i9-11900K. Ma on osiem rdzeni, obsługuje szesnaście wątków, a częstotliwość taktowania zegara to 4,8 GHz. W trybie turbo podnosi się to do 5,3 GHz. Procesor obsługuje szybką pamięć DDR4-3200 i do dwudziestu szyn PCIe 4.0. Korzysta z tego samego socketu, co Comet Lake-S, czyli LGA 1200.

Jak podaje Intel, pod względem wydajności jego flagowiec bije Ryzen 9 5900X w następujących grach:

Total War: Three Kingdoms (DX11, 1080p) - 8%

Gears of War 5 (1080p ultra) - 5%

Metro Exodus (1080p) - 5%

Cyberpunk 2077 (1080p) - 4%

Watchdogs: Legion (1080p) - 4%

Farcry: New Dawn (1080p) - 3%

Assassin's Creed: Valhalla (1080p) by 2%.

Jak znam życie, zapewne w ciągu 24 godzin pojawi się odpowiedź AMD i lista gier, w których Ryzen 9 bije Intel Core. Dlatego ze stwierdzeniem, kto lepszy, zaczekajmy, aż procesor pojawi się na rynku i zobaczmy, jak wypadną niezależne testy.

Źródło: VideoCardz