Intel - czy wiesz, że jego rozwiązania pomagają ratować życie?

Chociaż firma Intel kojarzy nam się przede wszystkim z procesorami, producent jest także bardzo aktywny na obszarze medycyny. Tam właśnie jego rozwiązania wydajnie pomagają w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

W jaki sposób rozwiązania firmy Intel pomagają w medycynie?

Nie trzeba nikomu wyjaśniać, że medycyna to jedna z kluczowych nauk dla zdrowia i życia ludzkiego. Dlatego już od początku pojawiania się urządzeń elektronicznych są one wykorzystywane w celu analiz, badań oraz prognoz związanych z chorobami i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu. Zaczynając od testów medycznych, kończąc na analizie DNA - specjalistyczne komputery muszą dysponować odpowiednią mocą obliczeniową oraz możliwościami, aby ich działanie przynosiło oczekiwane rezultaty. Intel, jako jeden z liderów rynku elektronicznego, znajduje się w czołówce firm dostarczających rozwiązania pomagające w szeroko rozumianym sektorze medycznym. Dostarczane przez niego technologie związane z uczeniem maszynowym oraz sztuczną inteligencją pozwalają na podniesienie jakości usług oraz badań na wyższy poziom.

W jaki sposób? Tu trzeba wyjaśnić, że dla uczenia maszynowego im więcej danych, tym lepiej. Dostarczane przez producenta moce przerobowe - niezbędne do treningu sztucznej inteligencji - pozwalają na zoptymalizowanie tego procesu. Taka zresztą była idea przyświecająca zaprzęgnięciu SI do działania na polu medycyny - analiza ogromnych ilości danych, nad którymi ludzie musieliby spędzić dziesiątki godzin. SI robi to znacznie szybciej, a w medycynie pośpiech jest wskazany - im wcześniejsze wykrycie poważnych schorzeń, tym szybciej można odpowiednio na nie zareagować. Sztuczna inteligencja uczy się na bazie milionów wyników, po które sięga (poprzez aplikacje uczące) do znajdujących się w chmurze baz danych.

Fot.: Intel

Te dane to diagnozy medyczne, historie przebiegów chorób, rozwoju nowotworów czy innych wyniszczających organizm ludzki elementów. Wytrenowana sztuczna inteligencja przesyła rezultaty swoich treningów do centralnego serwera, który następnie agreguje je w celu stworzenia wspólnego, globalnego modelu danej sytuacji. Mogą potem po niego sięgać w razie potrzeby inne komputery medyczne. A po co to wszystko? W celu przeprowadzenia trafnych prognoz, rokowań oraz podjęciu właściwych metod leczenia. Czy naprawdę przynosi to efekty? Oczywiście - obecnie rozwiązania związane ze sztuczną inteligencją i uczeniem maszynowym wykorzystywane są w ponad 71 instytucjach na sześciu kontynentach. I już osiągnięto sukces - wykrywalność guza mózgu wzrosła aż o 33%

Warto również dodać, że wszelkie dane medyczne przesyłane są w pełnym poszanowaniu dla obowiązujących w danym kraju lub rejonie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Na przykład na terenie Unii Europejskiej są to przepisy RODO. Na tym jednak nie koniec - jak pokazuje to wieloletnie doświadczenie, dane medyczne (jak i również inne dane osobowe) są łakomym kąskiem dla włamywaczy różnej maści. Wzięto również pod uwagę to, że korzystające ze wspólnych baz komputery znajdują się w różnych środowiskach - od placówek medycznych po organizacje. Dlatego Intel kładzie duży nacisk na ich zabezpieczenie. We wspomnianych bazach danych oraz na wspólnym serwerze są one chronione przez Trusted Execution Environment (TEE). Jest to zaufane środowisko wykonawcze, do którego dostęp wymaga specjalnych uprawnień.

Ponadto wykorzystywane są rozwiązania Intel Software Guard Extensions (Intel SGX), gwarantujące ochronę już na poziomie sprzętowym. Blokuje to nie tylko ataki zewnętrzne, ale również szkodliwe czynniki, które mogłyby zostać zaszyte w przesyłanych danych.

Intel umożliwia skuteczniejsze i szybsze wykrywanie nowotworów

Choroby nowotworowe są plagą, która prześladuje ludzkość praktycznie od początku jej istnienia. Współcześnie jesteśmy już w stanie stawić skutecznie czoła większości z nich, a naświetlania czy kuracje chemiczne pozwalają na powstrzymanie ich rozwoju, a nawet całkowitą eliminację. Jednak sukces zawsze zależy od tego, jak szybko zostaną wykryte zmiany nowotworowe. Jest to czynnik będący - dosłownie - sprawą życia i śmierci. Intel podjął współpracę z Penn Medicine w zakresie wykrywania guzów mózgu. Czym jest Penne Medicine? To jednostka kliniczna i badawcza University of Pennsylvania powiązana z wieloszpitalnym systemem opieki zdrowotnej z siedzibą w Filadelfii w Pensylwanii oraz Perelman School of Medicine.

Współpraca polegała oczywiście na dostarczeniu odpowiedniego sprzętu oraz korzystających z SI i uczenia maszynowego rozwiązań. Pierwszym sukcesem stało się lepsze poznanie rzadkiej formy raka, zwanej glejakiem wielopostaciowym. To wyjątkowo złośliwy nowotwór - w większości przypadków powoduje zgon w zaledwie 14 miesięcy od momentu pojawienia się w mózgu. Było to możliwe dzięki platformie sztucznej inteligencji o nazwie Federated Tumor Segmentation (FeTS). Jest ona odpowiedzialne za przygotowanie danych oraz frameworku do trenowania algorytmów. Przetrenowała, sprawdziła oraz przetestowała je, korzystając z danych 6314 osób z glejakiem. Pozwoliło to na opracowanie skuteczniejszych metod wykrywania nowotworu, a także znacznie podniosło wiedzę na jego temat.

Fot.: Intel

Zaznaczmy jednak, że rozwiązania te nie są używane klinicznie, a w celach badawczych. Jednak pozwala to na opracowanie skutecznych metod walki z rakiem, które następnie mogą być wdrażane w praktyce, ratując zdrowie i życie ludzie. Nie jest to również sprawa skończona - infrastruktura wykorzystująca SI i uczenie maszynowe jest wciąż rozwijana, dlatego można powiedzieć: już jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej. O pomocy firmy Intel bardzo pozytywnie wypowiadają się specjaliści-neurolodzy i naukowcy, a także wykładowcy akademiccy z prestiżowych uczelni.

Nowotwór to taka choroba, która może zostać wykryta u każdego - i w każdej chwili. Dotyczy to także Ciebie. Dzięki firmie Intel możesz mieć większe szanse na życie - obojętnie, czy interesujesz się rynkiem komputerów, czy nie. Dlatego warto śledzić rozwój tego producenta, ponieważ przynosi on korzyści wszystkim.