Intel i MediaTek chcąc dać 5G komputerom PC

5G na PC? Być może za rok... lub dwa.

Intel ogłosił, że nie będzie brać udziału w wyścigu na smartfonowym rynku 5G, jednak nie oznacza to, że nie pomoże na nim innym. I właśnie dzisiaj ogłosił nawiązanie partnerstwa z MediaTek, a jego celem jestmodem 5G dla komputerów PC. Oczywiście będzie on bazować na technologii i rozwiązaniach firmy Intel, a produkcją zajmie się MediaTek. Nie podano, czy umowa udostępnia aktualne licencje IP Intela dla partnera. Pierwsze owoce współpracy pojawią się być może pod koniec przyszłego roku, jednak najpewniejszy termin to rok 2021.

Intel podał również, że Fibcom będzie produkować wersje M.2 modemów, które zostaną zoptymalizowane pod kątem jego procesorów. Nie wiemy jak na razie, czy modem 5G będzie integralną częścią platform produkowanych przez Intela czy też będzie dodatkowym wyposażeniem. Dalsze losy pomysłu zależą od producentów komputerów i laptopów. Tu warto zauważyć, że jak na razie Microsoft Surface Pro X to jeden z nielicznych modeli, które mają wbudowany moduł LTE - tylko od użytkownika zależy, czy użyje swojej karty SIM czy też zintegrowanej eSIM. Jak będzie w PC-tach, które ujrzą światło dzienne w 2021 roku? Jak na razie jest to niejasne, a dopiero kolejne miesiące pozwolą dać odpowiedź na to pytanie.