Intel i7-11700K był dostępny... przez jeden dzień

Miało to miejsce w Niemczech, gdzie sklep Mindfactory wyprzedał zapas procesorów w jeden dzień. Zostały one dostarczone do nabywców, sfotografowane, przetestowane i podkręcone.

Choć Rocket Lake-S nie po raz pierwszy pojawia się w sprzedaży jeszcze przed oficjalną datą rozpoczęcia przedsprzedaży (czyli 16 marca), to jednak po raz pierwszy pojawił się fizycznie, a mało tego - został sprzedany. Wspomniany sklep pozbył się całego zapasu (a było to sto dwadzieścia egzemplarzy) procesorów Intel Core i7-11700K w jeden dzień, a liczne zdjęcia i testy w sieci potwierdzają, że faktycznie był to niedostępny oficjalnie model. Mindfactory oferowało go za 469 euro, czyli ok. 2120 złotych.

Na niemieckich forach dla miłośników sprzętu - Hardwareluxx, ComputerBase, Extreme PC Games & Hardware - pojawiły się wyniki testów przeprowadzonych z 11700K. Rezultaty są bardzo mocne, ale nie do końca wiarygodne, ponieważ nie ma jeszcze oficjalnej aktualizacji firmware dla płyt głównych Z490, a z płytami Z590 występują pewne problemy techniczne. Pomimo tego procesory działają i są takie, jak w zapowiedziach. Czyli - mają osiem rdzeni z taktowaniem 3,6 GHz, a w trybie turbo częstotliwość wzrasta do 5 GHz. Jednak kilku miłośników overclockingu podkręciło parametry na ponad 5 GHz - i dotyczy to nie jednego, ale wszystkich rdzeni! Maksymalny rezultat to 5,2 GHz.

Zapowiada się więc bardzo wydajna jednostka, jednak zaczekajmy, aż pokaże ona pełnię swoich możliwości. Nastąpi to jeszcze w marcu.

Źródło: TechSpot