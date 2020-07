Intel nie dał rady, 7 nm procesory najwcześniej w 2022-2023 roku

Intel poinformował o kolejnych opóźnieniach. Niebiescy mają problem, a AMD rośnie w siłę.

Intel oficjalnie poinformował, że 7 nm procesory pojawią się na rynku dopiero pod koniec 2022 lub na początek 2023 roku.

Procesor wyprodukowany przez Intel

Pierwotnie 7 nm układy Intel'a miały zostać wprowadzone na rynek w czwartym kwartale 2021 roku, co już było sporym opóźnieniem w stosunku do konkurencji, która już produkuje 7 nm procesory. Podczas czwartkowej konferencji niebiescy przyznali, że mają problem z wprowadzeniem 7 nm układów, a za wszystko obwiniają wadliwy proces technologiczny, który spowalnia produkcję.

Przypominamy, że podobne problemy Intel miał podczas przechodzenia na produkcję 10 nm chipów. W dalszym ciągu część najnowszych procesorów Intel'a produkowanych jest w 14 nm. Są to między innymi układy Comet Lake do komputerów przenośnych.

W oficjalnym oświadczeniu prasowym podano, że "czas produkcji CPU 7nm w firmie przesuwa się o około sześć miesięcy w stosunku do wcześniejszych oczekiwań". To kolejne już opóźnienie. Finalnie układy mają pojawić się o ponad rok później w porównaniu do planu.

Najnowsze informacje wskazują, że pierwsze 7 nm procesory Intel'a pojawią się na rynku dopiero w 2022 lub na początku 2023 roku. Intel jest przekonany, że zidentyfikował problem związany ze swoimi 7 nm układami i wkrótce go rozwiąże.

Na problemach Intel'a korzysta AMD. Firma ma już w swojej ofercie 7 nm procesory, które z powodzeniem konkurują z najnowszymi układami Intel'a. Dodatkowo czerwoni przygotowują się powoli do prezentacji 5 nm układów z rodziny Ryzen.

Intel cały czas boryka się z problemami technologicznymi. Pierwsze 10 nm chipy miały trafić na rynek jeszcze w 2016 roku. Finalnie udało się je wprowadzić do sprzedaży dopiero w drugiej połowie 2019 roku.

Dyrektor generalny Intel'a przekazał, że firma wyciągnęła wiele wniosków i posiada plany awaryjne, które pozwolą jej nadrobić spore zaległości względem konkurencji. Zakładają one wykorzystanie zewnętrznych producentów półprzewodników.

