Intel obchodzi 50. Rocznicę powstania procesora Intel 4004

Wspomnienie historycznej chwili pojawienia się pierwszego dostępnego komercyjnie mikroprocesora – zapowiedzi technologii, która odmieniła nasze życie.

Intel świętuje dziś 50. rocznicę stworzenia jednostki 4004 – pierwszego na świecie dostępnego komercyjnie mikroprocesora. Wprowadzony na rynek w 1971 r. układ 4004 utorował drogę nowoczesnym mikroprocesorom – „mózgom”, które leżą u podstaw niemal każdej nowoczesnej technologii od chmury obliczeniowej po urządzenia brzegowe. Mikroprocesory są punktem wspólnym najważniejszych osiągnięć technicznych – przetwarzania bez granic (ubiquitous computing), wszechobecnej łączności, infrastruktury typu cloud-to-edge i sztucznej inteligencji – oraz nadają szybsze niż kiedykolwiek tempo innowacjom.

„W tym roku przypada 50. rocznica opracowania układu 4004. Pomyślcie, jak wiele osiągnęliśmy w ciągu ostatniego półwiecza. To był przełom techniczny – chwila, która tak naprawdę dała początek erze komputerów!" – dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger

Dlaczego jest to ważne?

Mikroprocesor 4004 był pionierskim osiągnięciem, a jego sukces dowiódł, że złożone obwody scalone można zmieścić w układzie wielkości paznokcia. Moment jego wynalezienia oznaczał też narodziny nowej metody projektowania nieregularnych układów logicznych, na której opierały się kolejne generacje mikroprocesorów, zanim wyewoluowały w konstrukcje wykorzystywane w dzisiejszych nowoczesnych urządzeniach.

Zobacz również:

„Patrząc wstecz na rok 1970, było oczywiste, że mikroprocesory zmienią sposób, w jaki projektujemy systemy, przechodząc od wykorzystania sprzętu do oprogramowania. Jednak tempo ich rozwoju i wprowadzenia do użytku w przemyśle było naprawdę zaskakujące” – stwierdził były inżynier Intela Federico Faggin, który zaprojektował oraz wyprodukował układ Intel 4004 we współpracy z Teddem Hoffem i Stanem Mazorem.

Co dalej

Podczas gdy model 4004 – pierwszy dostępny komercyjnie mikroprocesor wykorzystywany w kalkulatorach biurkowych – zapoczątkował erę nowoczesnych komputerów, zaprezentowane podczas październikowego wydarzenia Intel Innovation najnowsze procesory Intel Core 12 generacji dadzą początek kolejnej erze. Hybrydowa architektura tej nowej linii układów, która została opracowana w rezultacie ścisłego powiązania oprogramowania i sprzętu, zapewni niezrównaną wydajność w kolejnych generacjach. Pół wieku od powstania mikroprocesora 4004 Intel nadal wprowadza innowacje, odkrywa nowe obszary i przesuwa granice możliwości komputerów, dzięki badaniom w takich dziedzinach jak obliczenia kwantowe z użyciem kriogenicznego układu Horse Ridge II oraz obliczenia neuromorficzne, w których wykorzystywany jest układ Intel Loihi 2.