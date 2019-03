Intel obiecuje wprowadzenie mobilnych procesorów 9 generacji

Zbliżająca się 9 generacja mobilnych układów Intela, w tym Core i9, będzie oparta na istniejącej architekturze Coffee Lake.

Źródło: Intel

Intel potwierdził w środę, że mobilna wersja jego dziewiątej już generacji chipów Core serii H - najwydajniejszych procesorów mobilnych do przenośnych stacji roboczych i gamingowych laptopów zadebiutuje w drugim kwartale tego roku. Frederik Hamberger, dyrektor generalny segmentu notebooków premium i gier w firmie Intel, powiedział w środę, że firma będzie wdrażać dziewiątą generacje procesorów mobilnych Intel Core "bardzo, bardzo szybko," wraz z laptopami podwykonawców. Procesory z serii H są przeznaczone do mobilnych stacji roboczych oraz laptopów do gier i generalnie są to najbardziej energochłonne, a zarazem najmniej energooszczędne procesory mobilne Intel Core.

Intel zapowiedział już wcześniej, że jego procesory mobilne dziewiątej generacji zadebiutują w drugim kwartale podczas prezentacji na targach CES 2019, której celem było wprowadzenie architektury Ice Lake i utrzymanie standardowego cyklu wydawniczego firmy. Intel pomimo problemów cały czas dąży do możliwości produkcji procesorów w 10 nm procesie technologicznym w takich ilościach, aby zaspokoić potrzeby rynkowe. Do tej pory jednak firma nie potwierdziła planów wprowadzenia na rynek procesorów z serii H należących do dziewiątej generacji układów Core. Jeżeli Intel dalej będzie trzymał się planów pierwsze mobilne układy powinniśmy zobaczyć już w kwietniu.

Mobilne procesory dziewiątej generacji oparte są na 14 nm architekturze Coffee Lake, co zostało potwierdzone przez rzeczniczkę firmy. Od pewnego czasu obserwujemy wzrost liczby rdzeni w nowych układach. Niskonapięciowe procesory ósmej generacji mają już cztery rdzenie. Modele H od siódmej generacji posiadają ich sześc. Jeśli trend ten się utrzyma możliwe, że ujrzymy chipy posiadające osiem rdzeni i obsługujące szesnaście wątków.

Hamberger dodał, że jednym z celów z nowych procesorów mobilnymi 9 generacji jest wydłużenie żywotność baterii. Gracze mogą rzeczywiście korzystać z notebooka do gier - czego nadal nie można zrobić przez długi czas na baterii, ale najczęstszym zastosowaniem laptopa jest przeglądanie stron internetowych. Firma dąży do zoptymalizowania zużycia energii przez procesor przy mniej złożonych zadaniach, jak właśnie przeglądanie stron internetowych czy oglądanie filmów.

Intel nadal opiera się na swojej technologii w zakresie sieci bezprzewodowych Wi-Fi o wysokiej wydajności, którą nazywa Gig+. Nowe procesory mają obsługiwać układ Wi-Fi 6 AX200. Przewidziano także wsparcie dla pamięci Optane.

Mark Hachman / IDG

Co to oznacza dla użytkowników: Jeżeli planujesz zakup laptopa do gier w niedługiej perspektywie czasowej na rynku pojawi się wiele nowych konstrukcji opartych na procesorach dziewiątej generacji, które zaoferują zwiększoną wydajność i być może lepsze zarządzanie energią. Dzięki temu będziesz mógł kupić wydajniejszego laptopa lub kupić taniej model z procesorem ósmej generacji, który nadal będzie w zupełności wystarczający.