Intel obniża ceny procesorów 9 generacji bez zintegrowanych układów graficznych

Procesory z literką F w nazwie są teraz nawet o 20 procent tańsze.

Wszystko wskazuje na to, że konkurencja zmusiła niebieskich do obniżenia cen najwydajniejszych układów. Po uruchomieniu znacznie tańszych procesorów Intel Core X w zeszłym tygodniu, w poniedziałek producent zmniejszył ceny procesorów Intel Core z literką F należących do 9 generacji nawet o 20 procent.

Źródło: pcworld.com

Intel wprowadził na rynek procesory typu F, które nie posiadają zintegrowanych układów graficznych, aby zapewnić ciągłość dostaw. Dodatkowo miały być one ciekawym wyborem dla graczy, którzy wiedzieli, że i tak połączą je z wydajnym układem graficznym. Niestety ceny były prawie identyczne, jak w przypadku procesorów ze zintegrowaną kartą graficzną. Z tego powodu układy Coffee Lake dziewiątej generacji z literką F na końcu nie odniosły spektakularnych sukcesów sprzedażowych.

Producent prawdopodobnie zauważył problem i postanowił rozwiązać go za wczasu. Od teraz układy mają nowe rekomendowane ceny. W większości przypadków obniżki są jednocyfrowe. Rekordowy obniżka dotyczy procesora Intel Core i3-9100F, który jest teraz tańszy o prawie 21 procent.

Poniżej podsumowanie zmian cenowych. Wszystkie ceny to Recommended Customer Price (RCP) podawane w dolarach.

Soqui z Intel'a powiedział, "Naszym głównym motywem przewodnik jest dostarczanie wszystkich usług, których wymagają klienci - a nawet to nie wystarczy."

W tym celu firma Intel zaprezentowała nowe układy scalone z serii Xeon W-22xx przeznaczone do stacji roboczych.

Komputery z procesorami Xeon będą konkurować wydajnością z jednostkami wyposażonymi w procesory Core. Różnice widoczne będą w ilości oraz rodzaju złącz i gniazd, a także wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa i łatwością zarządzania. procesory Xeon są coraz tańsze, dzięki czemu mogą konkurować z układami Intel Core. Oto wszystkie nowe chipy: