Intel opublikował niespodziewaną aktualizację swoich procesorów. O co chodzi?

Procesory Core są niezwykle popularne, a więc publikacja niespodziewanej łatki zaniepokoiła świat. Czyżby CPU Intela nie były dotąd bezpieczne?

Jeśli masz procesor firmy Intel, z pewnością zainteresuje Cię informacja, że producent wypuścił nieplanowaną łatkę dla wszystkich modeli wypuszczonych na rynek od 2017 roku, czyli od 8. generacji (Coffe Lake), po najnowsze propozycje (13. generacja). Ponieważ nie opublikował przy tym żadnej informacji, czego ona dotyczy, wywołało to falę plotek, domysłów oraz podejrzeń związanych z bezpieczeństwem układów. Sytuacja taka trwała dwa dni, aż w końcu zdecydował się uciąć spekulacje.

Dlatego za Intelem podajemy, że poprawka nie jest w żaden sposób powiązana z bezpieczeństwem (co oznacza, że procesory nie wymagają żadnych dodatkowych zabezpieczeń). Udostępniony mikrokod o oznaczeniu 20230512 to aktualizacja zawierająca zmiany, które pozytywnie wpływają na wydajność układu. A więc - ma on sprawować się jeszcze lepiej niż dotąd. Jeśli masz procesor z rodziny Intel Core, nie musisz pobierać jej ręcznie. Łatka zostanie dostarczona wraz z aktualizacjami w Windows Update lub samego BIOS-u.

