Intel ostrzega - procesorów będzie brakować. Ale jest i dobra wieść

Zapotrzebowanie jest duże, moce przerobowe małe. Ale nie powtórzy się historia jak z kartami graficznymi.

George Davis, szef działu finansowego firmy Intel, poinformował, że pomimo najlepszych chęci firma nie jest w stanie zaspokoić wszystkich kontrahentów pod względem procesorów. Brakuje przede wszystkim materiałów niezbędnych do procesu produkcyjnego, które otrzymywane są przez producenta od partnerów. Dodał, że pomimo tego zapotrzebowanie na procesory jest duże - wykazuje tendencje wzrostowe i nie powinno zmienić się to przez kilka kolejnych kwartałów.

Pat Gelsinger przynosi dobrą informację: Intel nie wykorzysta niedosytu procesorów do podniesienia ich cen. Chce w ten sposób pokazać uczciwe podejście do swoich partnerów i klientów. Miło to słyszeć, aczkolwiek mogą pojawić się niezależne czynniki ekonomiczne, które wymuszą na producencie podwyżki. Póki co jego deklaracja daje nam pewność, że nie powtórzy się historia taka, jak przy kartach graficznych, kiedy to sklepy sprzedawały je z kolosalnym przebiciem.

