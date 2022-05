Intel pokazał procesory mobilne 14. generacji

Intel zaprezentował na konferencji Vision dwa procesory mobilne Meteor Lake 14. generacji. Oba układy będą różnić się zastosowaniem.

Procesory oparte na architekturze Meteor Lake to produkty konsumenckie, w których Intel po raz pierwszy zastosował nową budowę kafelkową (modułową) CPU. W przypadku tego rozwiązania każdy z kafelków służy do czego innego. Ze względów konstrukcyjnych koszt projektu będzie wyższy niż procesorów Alder Lake.

Procesory zaprezentowane na konferencji Vision różnią się między sobą. Pierwszy z nich jest pakietem o normalnej gęstości upakowania tranzystorów, a więc i typowych wymiarach. Drugi to projekt o zwiększonej gęstości i mniejszym niż zwykle rozmiarze. Ten drugi być może znajdzie zastosowanie jako komponent w konsolach do gier. Meteor Lake to architektura procesorów Intela, w której przewidziano moduły obliczeniowe (Intel 4), moduły graficzne (TSMC N3) i moduły SoC (TSMC N4/N5). W nowych procesorach znajdą się rdzenie Redwood Cove i Crestwood współpracujące z architekturą GPU Xe-HPG.

Modułowa budowa układów da Intelowi więcej możliwości konfiguracji. Koncern łatwiej będzie mógł zastępować poszczególne kafelki modelami o lepszych parametrach. Prawdopodobnie kolejne serie mocnych, mobilnych procesorów Intela oraz ich stacjonarnych odpowiedników będą nadal produkowane z zastosowaniem tej technologii. Procesory Meteor Lake będą miały swoje stacjonarne wersje, ponieważ sam Intel potwierdził, że produkty z tą architekturą będą skalowane do 125 W. Według Intela seria Intel Core 14. generacji ma pojawić się w sklepach w 2023 roku.

Źródło: VideoCardz