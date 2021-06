Intel pokazuje Xe-HPG DG2 i potwierdza ilość jednostek wykonawczych

Niestety, wciąż nie mamy oficjalnej daty premiery, ale za to ilość pewnych, oficjalnych informacji o Xe-HPG DG2 jest coraz większa. Tym razem Koduri potwierdził 512 jednostek wykonawczych, a także pokazał gotowy układ DG2. Zdjęcie zostało wykonane w kalifornijskim laboratorium testowym w Folsom. Kolejnym krokiem w pracach będzie optymalizacja sterownika pod kątem gier. Piłka przechodzi teraz do zespołu odpowiedzialnego za oprogramowanie. Na jego czele stoi Lisa Pearce. Jak zdradza Koduri, wszyscy są podekscytowani, ale równocześnie zaniepokojeni.

Xe-HPG (DG2) real candy - very productive time at the Folsom lab couple of weeks ago. “From jittery journeys to buttery smooth” said @rogerdchandler -

lots of game and driver optimization work ahead for @gfxlisa’s software team. They are all very excited..and a little scared:) pic.twitter.com/tQcfEWf8p4