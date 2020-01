Intel ponownie największym na świecie sprzedawcą półprzewodników

Przychody Intela pozwoliły na odzyskanie pozycji światowego lidera w produkcji półprzewodników.

Światowe przychodu z produkcji półprzewodników gwałtownie spadły w 2019 roku ze względu na spowolnienia na rynku pamięci. Sytuacja ta spowodowała, że Intel po raz pierwszy od dwóch lat był w stanie powrócić na miejsce lidera rynku.

Źródło: intel.com

Zgodnie z wstępnymi wynikami badań przeprowadzonymi przez firmę badawczą Gartner, całkowite przychody z półprzewodników spadły do 418,3 miliarda dolarów w 2019 roku. Oznacza to, że przychody względem 2018 roku spadły aż o 11,9 procent.

Rynek pamięci w 2019 roku stanowił 26,7 procenta sprzedaży wszystkich półprzewodników. Jak zauważa Andrew Norwood, wiceprezes do spraw badań w Gartner, w ubiegłym roku (2018) spadek ten wynosił 31,5 procenta. Przychody z produkcji pamięci DRAM spadły aż o 37,5 procenta, a wszystko ze względu na nadwyżkę podaży w stosunku do potrzeb rynkowych.

Aż tak drastycznych spadków nie zanotowały pamięci NAND, które wykorzystywane są do produkcji coraz popularniejszych dysków SSD (półprzewodnikowych). Spadek przychodów w stosunku do ubiegłego roku w tym sektorze wynosi 23,1 procenta. Duży wpływ miała awaria zasilania w fabrykach należących do Western Digital oraz KIOXIA.

Samsung, który w 2017 i 2018 roku utrzymywał pozycję lidera dzięki dużej wydajności produkcji pamięci nie był w stanie przezwyciężyć Intel'a w 2019 roku. W dziesiątce największych firm produkujących półprzewodniki znalazły się również takie firmy, jak SK Hynix, Micron Technology, Broadcom, Qualcomm, Texas Instruments, ST Microelectronics, KIOXIA (Toshiba Memory) oraz NXP.

Źródło: techspot.com