Intel porównuje laptopy do gier z różnymi kartami graficznymi

Intel deklaruje lepszą wydajność w grach niż u AMD, ale do porównania wykorzystał mocniejszą kartę graficzną.

Slajdy, które wyciekły pochodzą z materiałów marketingowych Intel Partner Connect, które nie były przeznaczone do dystrybucji wśród użytkowników końcowych.

Według firmy Intel, laptop wyposażony w procesor Core i7-10750H będzie oferował lepsze wrażenia z gry niż topowy Ryzen 9 4900HS firmy AMD. Należy zauważyć, że na slajdzie jest przedstawione porównanie platform, a nie porównanie CPU czy GPU, jednak jest kilka rzeczy, które należy wziąć pod uwagę.

AMD Ryzen 4900HS to 35 W procesor, używany obecnie wyłącznie przez firmę ASUS. Model G14 ROG Zephyrus był aktywnie wykorzystywany do marketingu i porównań podczas premiery mobilnych układów Renoir.

G14 to 14-calowy laptop z CPU i GPU o ograniczonej mocy, posiadający kartę graficzną GeForce RTX 2060 Max-Q 65W. W przeciwieństwie do pełnego wariantu 90 W, model ten posiada zegar z ograniczeniem do 1185 MHz.

Z drugiej strony, mamy system z Core i7-10750H, który jest zamontowany w 15-calowym laptopie (MSI GL65), wyposażonym zarówno w 45 W procesor jak i 90 W wariant GeForce RTX 2060, pracujący z częstotliwością 1560 MHz w trybie boost.

Intel twierdzi, że system MSI jest lepszy w wybranych grach AAA mierzonych na ustawieniach ultra o co najmniej 18%, a dodatkowo MSI GL65 jest o 150 dolarów tańszy niż G14, co w przeliczeniu na złotówki, daje nam około 600 zł.

