Intel potwierdza kolejne karty graficzne. Ale nie będą szybko

Battlemage i Celestial mają być znacznie lepsze od obecnych modeli Arc.

Najpierw były długie zapowiedzi, potem pojawiały się karty graficzne Intel Arc Alchemist. Choć początkowo wypadały mocno tak sobie, to kolejne sterowniki znacznie podnosiły ich możliwości oraz wydajność. Jeszcze wcześniej producent zapowiadał, że to tylko początek. Zaplanowane zostały cztery linie - Arc, Battlemage, Celestial oraz Druid. Po tym, gdy rynek dość obojętnie przyjął Arc, można było zastanawiać się, czy temat będzie kontynuowany? Dzisiaj można powiedzieć na pewno - będzie.

Jednak zmienione zostały pierwotne plany. Nowe karty graficzne mają być wspierane przez SI. W związku z tym zostały przesunięte plany dotyczące dat premiery. Jak podaje chińska strona Commercial Times, "maga bitewnego" zobaczymy w drugiej połowie 2024 roku. Będzie on korzystać z architektury Xe2, a produkcją w procesie 4 nm zajmie się TSMC. Niestety, szczegółów co do specyfikacji brak, jednak na pewno będą one mocniejsze od Arc.

Zobacz również:

Fot.: Intel

Na Celestial poczekamy jeszcze dłużej, ponieważ aż do 2026 roku. Czyli - powinna współpracować już z Windows 12. Karta ta ma wykorzystywać design Xe3. Produkcją zajmie się TSMU, a proces technologiczny to 3 nm. Produkcja ruszy w pierwszej połowie 2026 roku, sprzedaż w drugiej. Pozostaje mieć nadzieję, że Intel wyciągnie wnioski z sytuacji Arc, a kolejne modele staną się prawdziwą konkurencją dla kart graficznych AMD i Nvidii.

Źródło: Neowin