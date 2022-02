Intel pracuje nad układami wydajniejszymi niż M1 Pro i Max! Premiera w ciągu dwóch lat

Informacje na ten temat początkowo wyciekły za pośrednictwem AdoredTV na Twitterze i zostały zinterpretowane przez Wccftech, który wyraźnie stwierdza, że Intel chce konkurować z 14-calowym MacBookiem Pro firmy Apple za pomocą serii Arrow Lake. Zgodnie z planami firmy, 15. generacja procesorów Intel Arrow Lake może być gotowa do sprzedaży pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku, a priorytetem ma być zapewnienie wysokiej wydajności przy minimalnym zużyciu energii.

Wygląda na to, że Intel przedkłada procesory mobilne nad stacjonarne i choć w ofercie znajdą się zarówno procesory Arrow Lake-S, jak i Arrow Lake-P, firma zamierza w pierwszej kolejności wyprodukować 15. generację procesorów mobilnych, które będą przeznaczone dla następnej generacji 14-calowych laptopów MacBook firmy Apple. Z opublikowanych informacji wynika, że pierwsze próbki inżynieryjne będą gotowe na przełomie 2022 i 2023 roku, a układy QS trafią do sprzedaży w 3. kwartale 2023 roku, zaś finalna produkcja rozpocznie się w tym samym kwartale. I wreszcie, procesory będą gotowe do RTS (Ready To Ship) w 4. kwartale 2023 roku. Oznacza to, że premiera nowej generacji mobilnych procesorów Arrow Lake może nastąpić pod koniec 2023 lub na początku 2024 roku.

Zobacz również:

It wasn't a rumour, it was their plan. I talked with Intel engineers working on the project and I was also handed this slide a bit before then. If they are no longer doing TSMC 3nm its a decision made since the video. pic.twitter.com/zr0FojtCv6