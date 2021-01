Intel prezentuje RealSense ID - system, który zmienia twoją twarz w dowód tożsamości

Intel zaprezentował światu nowy system rozpoznawania twarzy. Korzysta on z możliwości kamery RealSense, zaś jego zastosowanie to m.in. płatności bezgotówkowe.

Technologia RealSense ID korzysta z możliwości oferowanych przez sieć neuronową. Twarz użytkownika poddawana jest skanowaniu w wielu punktach, które umożliwiają jej realistyczne odwzorowanie. System jest na tyle inteligentny, że prawidłowego rozpoznawania nie zakłócają różnego rodzaju dodatki, jak np. okulary, ani też włosy opadające na twarz i częściowo ją zasłaniające. Same sensory kamery RealSense są dostosowane do pracy w otoczeniu o różnym natężeniu światła, dzięki czemu nie ma ono znaczenia. Kamera nie wymaga połączenia z siecią, a jej sercem jest SoC z funkcjami szyfrowania danych. Równocześnie potrafi rozpoznać próby oszustwa, jak podstawianie pod kamerę zdjęcia twarzy.

Intel planuje zastosowanie swojego systemu nie tylko do odblokowywania urządzeń elektronicznych - jak komputery, zamki cyfrowe, bankomaty - ale również do płatności bezgotówkowych, dla służby zdrowia i innych obszarów. Czy RealSense ID może się mylić? Zdaniem producenta - zaledwie raz na milion skanowań. Tak więc, być może za jakiś czas płacąc za zakupy nie będziemy sięgać po kartę, ale uśmiechać się do takiej kamerki?