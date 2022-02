Intel prezentuje energooszczędne mobilne układy Alder Lake –P – U

Po styczniowej prezentacji najwydajniejszych układów mobilnych od Intela, w końcu poznaliśmy szczegóły dotyczące energooszczędnej serii –P oraz –U.

Debiutująca dziś seria procesorów Alder Lake –P i –U, to układy charakteryzujące się niższym zapotrzebowaniem na energię jednak wciąż zapewniające wysoką wydajność w porównaniu do ubiegłorocznej serii Tiger Lake. Po ich wprowadzeniu Intel jest w stanie jeszcze lepiej dopasować produkty do potrzeb swoich klientów. Pełna oferta układów producenta prezentuje się następująco

Seria H — To najwydajniejsze mobilne układy od Intela. Maksymalny pobór mocy tych procesorów może wynosić nawet 115 W (PL2). Konfiguracja 14 rdzeni (6P/8E), wysokiego zegara bazowego (od 2,3 GHz) i obsługi technologii Turbo Boost 3.0 (do 5 GHz), ma zapewnić najwyższą wydajność w grach jak i profesjonalnych aplikacjach.

Seria P — Jest to nowa seria Intela, a układy te mają stanowić kompromis między energooszczędnością, a wydajnością. Maksymalny pobór mocy został ustalony na 28W dla PL1 oraz 64W dla PL2. Procesory z tej serii również mogą być wyposażone w 14 rdzeni (6P/8E) pracujących częstotliwością 1,8GHz/4,8GHz.

Seria U – Procesory przeznaczone do najmniejszych urządzeń mobilnych. TDP układu to zaledwie 9-15W, zależnie od konfiguracji wybranej przez producenta mobilnego urządzenia. Modele wyposażone są w maksymalnie 10 rdzenni (2P/8E) i mogą obsługiwać do 12 wątków oraz 12 MB pamięci Cache trzeciego poziomu. Zegar podstawowy tych układów wynosi 1-1.1 GHz, a dzięki obsłudze technologii Turbo Boost mogą osiągnąć nawet 4,7 GHz.

Podobnie jak procesory 11 generacji Tiger Lake, jednostki Alder Lake wykorzystują proces litograficzny 10 nm- Enhanced SuperFin o nazwie Intel 7. Procesory 12 generacji debiutują hybrydową, heterogeniczną architekturą rdzenia trochę jak Big.Little. Taka konstrukcja zapewnia większą elastyczność w dostosowywaniu się do wydajności jedno- lub wielowątkowej aplikacji. Dostępna jest również technologia Intel Thread Director, która dynamicznie przydziela obciążenia w czasie rzeczywistym odpowiednim rdzeniom.

Podobnie jak Tiger Lake, Alder Lake oferuje wysokiej klasy zintegrowany układ graficzny Iris Xe posiadający maksymalnie 96 jednostki wykonawcze (EU). Wszystkie procesory Alder Lake obsługują zarówno pamięć DDR4 jak i DDR5.

Ulepszenia Intel Evo

Wraz z wprowadzeniem na rynek Alder Lake, Intel ogłosił ulepszenia swojego referencyjnego projektu Intel Evo i programu promowania marki laptopów z procesorami Intel. Specyfikacja trzeciej generacji Intel Evo zwiększa wymagania dotyczące zarządzania energią, o takie udogodnienia jak 9-godzinny typowy czas pracy na baterii i 1-sekundowe wybudzanie ze snu. Zmianie uległy również wymagania wobec technologii związanych z wideokonferencjami, takich jak redukcja szumów tła oparta na sztucznej inteligencji, obsługa sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6E (Gig+), Intel Connectivity Performance Suite6 i wspomaganie obrazu zainstalowanej kamery przez sztuczną inteligencję.