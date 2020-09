Intel prezentuje nowe procesory Elkhart Lake Atom i zintegrowane układy Tiger Lake

Podczas dzisiejszej prezentacji, Intel zaprezentował nowe procesory Atom x6000E opracowane w 10 nm procesie technologicznym. Premierze towarzyszyła również zapowiedź zintegrowanych rozwiązań z rodziny Tiger Lake. Nowości mają w znaczący sposób usprawnić rozwój technologii IoT - szczególnie w zakresie sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa.

Wydarzenie Intel Industrial Summit 2020 było poświęcone w szczelności rozwiązaniom Intela dla wdrożeń z zakresu IoT. Wśród zaprezentowanych nowości znalazły się zintegrowane jednostki Intel Core 11-generacji, nowe układy serii Intel Atom x6000E, a także nowości z rodzin Intel Pentium Intel Celeron (N i J). Intel podkreśla, że kluczowym założeniem firmy jest dokonanie przełomu w zakresie możliwości systemów internetu rzeczy. Cel ma zostać osiągnięty dzięki dostarczeniu jednostek, odpowiadających na dzisiejsze potrzeby rynku w zakresie sztucznej inteligencji i rozwoju sieci 5G.

Procesory Intel Atom - przemysł, transport, opieka medyczna i usługi

Jednostki Intel Atom już pierwotnie projektowane były z myślą o technologiach IoT. Najnowsza generacja ma zapewniać znaczącą poprawę wydajności uzyskiwanej w czasie rzeczywistym dzięki dwukrotnie wyższej efektywności w zakresie generowania grafiki 3D oraz wsparciu dedykowanego silnika odciążającego Intel Programmable Services Engine. Lista usprawnień obejmuje również ulepszenia w zakresie operacji I/O dla pamięci czy obsługę obrazu 4Kp60 na nawet trzech wyświetlaczach równocześnie. Intel zapowiada 1,7-krotny wzrost wydajności w zadaniach jednowątkowych, 1,5-krotny wzrost wydajności dla operacji wielowątkowych i dwukrotny wzrost wydajności w kontekście przetwarzania graficznego.

Zaprezentowane procesory Atom x6000E to dwu- i cztero-rdzeniowe układy. Ich taktowanie waha się w zakresie 1,2-1,8 GHz (nawet do 3 GHz w trybie Boost) przy TPD od 4,5-12 W.

Jednostki Pentium i Celeron to również układy z dwoma i czterema rdzeniami o taktowaniach 1,2-1,8 GHz. W tym wypadku TDP mieści się w przedziale 6.5-10W.

Zintegrowane procesory 11 generacji - przemysł, bankowość, opieka medyczna i inteligentne miasta

Zaprezentowane jednostki Tiger Lake zostały oparte o podobne rozwiązania co niedawno ogłoszone konstrukcje konsumenckie. Usprawnienia objęły przede wszystkim rozszerzone możliwości w zakresie wdrożeń IoT. Względem poprzedniej generacji zintegrowane układy Intela mają zapewnić do 23% wzrostu wydajności w zadaniach jednowątkowych i do 19 % wzrostu wydajności wielowątkowej. Zastosowanie układów graficznych 3 generacji ma zapewnić nawet 2,95 krotną poprawę szybkości przetrwaniania danych. Nowością są również usprawnienia pozwalające na jednoczesne strumieniowanie nawet 40 materiałów 1080p/30fps lub przesyłanie 4 kanałów wideo 4K.

Lista modeli obejmuje jeden 2-rdzeniowy (4-wątkowy) procesor o bazowym taktowaniu 1,7 GHz (do 3,9 GHz w trybie Boost) oraz dwie 4-rdzeniowe i 8-wątkowe jednostki o taktowaniu 1,1 GHz i 1,2 GHz (odpowiedni 4,1 GHz i 4,4 GHz w trybie Boost). Wszystkie zaprezentowane układy Tiger Lake mogą pochwalić się TDP w zakresie 12-28W.