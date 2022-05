Intel prezentuje odblokowane procesory dla laptopów

Wczoraj, podczas trwającego wydarzenia Intel Vision 2022, Intel ogłosił premierę siedmiu nowych procesorów mobilnych z rodziny Intel Core 12. Generacji.

Do rodziny produktów dołączają jednostki Alder Lake-HX, które dodają możliwości układów przeznaczonych do komputerów stacjonarnych do konstrukcji mobilnych. Wszystko, aby zapewnić jeszcze wyższy poziom wydajności w zastosowaniach profesjonalnych, takich jak CAD, animacja i tworzenie efektów wizualnych. Nowa seria charakteryzuje się odblokowanym mnożnikiem i jest dostępna w modelach Core i5, Core i7 oraz Core i9.

Profesjonaliści i twórcy potrzebują większej mocy obliczeniowej i większej przepustowości platformy, aby szybciej tworzyć nowe treści. Procesory Intel Core HX 12. generacji umożliwiają korzystanie z najlepszych platform mobilnych stacji roboczych i mają zapewnić o 65% wyższą wydajność w wielowątkowych obliczeniach. Wszystko dzięki większej ilości rdzeni, pamięci czy złącz umożliwiających podłączenie kolejnych urządzeń. Wszystko po to, byśmy mogli tworzyć, programować, renderować i pracować z maksymalną wydajnością w biurze, w domu lub w podróży.

Oprócz tego procesory Intel Core HX 12. generacji mają zapewnić niespotykaną wydajność mobilnej platformie do gier, która zapewni entuzjastom cyfrowej rozrywki większą liczbę klatek na sekundę w najnowszych tytułach.

Jednostki Intel Core HX 12. generacji mogą posiadać do 16 rdzeni (8 rdzeni Performance i 8 rdzeni Efficient) i obsługiwać do 24 wątków. TDP układów zostało określone na 55 W. Nowe mobilne procesory zapewniają również dostęp do 16 linii PCIe Gen 5.0 za pośrednictwem procesora i 4 PCIe Gen 4.0 z dedykowanego koncentratora kontrolera (PCH).

Procesory Intel Core HX 12 generacji obsługują do 128 GB pamięci DDR5/LPDDR5 (do 4800 MHz/5200 MHz) bądź DDR4 (do 3200 MHz/LPDDR4 4267 MHz) z funkcją korekcji błędów (ECC). odatkowo są to pierwsze od dawna, całkowicie odblokowane układy Intela przeznaczone do laptopów.. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko podkręcić pamięć, ale i rdzenie Efficient.

Intel potwierdził , że jeszcze w tym rok na rynek zostanie wprowadzonych ponad 10 modeli opartych na procesorach Intel Core HX 12. generacji.