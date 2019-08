Intel prezentuje oficjalną naklejkę Project Athena

Na targach CES Intel zapowiedział Project Athena - generację nowoczesnych laptopów. Pokazno dzisiaj, jak będzie prezentować się naklejka, umieszczana na urządzeniach spełniających wymogi projektu.

Standard 1.0, przeznaczony dla ultrabooków oraz urządzeń konwertowalnych, przewiduje wybudzanie urządzenia ze stanu uśpienia w czasie krótszym, niż sekunda, ponad dziewięć godzin intensywnej pracy na jednym ładowaniu akumulatora, korzystanie z procesorów Core i5 oraz Core i7, a także minimum 8GB RAM i 256GB miejsca na dysku SSD. Inne wymogi to uwierzytelnianie biometryczne, Thunderbolt 3, obsługa Wi-Fi 6, a także - opcjonalnie LTE. Spełniające te wymogi urządzenia będą oznaczane taką naklejką z hasłem "Engineered for Mobile Performance":

Pierwszym urządzeniem konwertowalnym, które ją otrzyma, będzie nowy Dell XPS 13, który trafia dzisiaj do sprzedaży. Jest on wyposażony w najnowszy procesor Ice Lake 10. generacji, stworzony w procesie 10 nm. Wkrótce dołączą do niego produkty takich marek, jak Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo oraz Samsung. Project Athena ma za zadanie dostarczyć użytkownikom maksymalnie komfortowe urządzenia do pracy i rozrywki, dlatego też ma tak restrykcyjne wymagania co do urządzeń oraz ich możliwości.