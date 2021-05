Intel prezentuje procesor Alder Lake w wersji mobilnej

Podczas Computex 2021 Intel zaprezentował procesory hybrydowe dla laptopów z nadchodzącej, 12. generacji.

Intel pokazał krótkie demo laptopa z nowym procesorem - za dużo tego nie było, po prostu pokazano na urządzeniu odtwarzanie klipu wideo. Jest to jednak istotne o tyle, że po raz pierwszy oficjalnie potwierdzono istnienie mobilnych wariantów układu. Potwierdzono także hybrydową strukturę Alder Lake, czyli wykorzystanie w procesorach zarówno wysokowydajnych rdzeni Golden Cove, jak i energooszczędnych Gracement. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, będą produkowane w ulepszonym procesie 10 nm SuperFin.

Po raz pierwszy procesory Intela będą takie same zarówno dla desktopów, jak i laptopów. Co jest naturalne, mają wsparcie dla PICe 5.0 oraz pamięci DDR 5. W chwili obecnej proces rozwoju procesorów jeszcze się nie skończył, ale większych zmian w architekturze układów nie będzie. Zapowiedziano, że będą potrzebować socketu LGA 1700, maksymalna liczna rdzeni to 16, a ich rodzaje będą oznaczone następująco:

S - dla desktopów

P - dla urządzeń przenośnych

M - dla urządzeń o niskiej mocy

L - zamienniki Atom

N - dla edukacji (prawdopodobnie chodzi o Chromebooki)

Wszystkie procesory wyposażone są w zintegrowany układ graficzny Gen 12 Xe. Firmware ma optymalizować ich działanie na systemach operacyjnych, pozwalając osiągnąć maksimum wydajności. Rodzina Alder Lake zadebiutuje prawdopodobnie w ostatnim kwartale bieżącego roku.

Źródło: Tom's Hardware