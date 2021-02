Intel przestraszył się Apple M1. Nowa kampania kpi z procesorów ARM

W czerwcu 2020 roku Apple podało do wiadomości publicznej, że rozpoczyna przejście z architektury x86 na architekturę ARM i samo będzie produkować autorskie procesory. Informacja ta z pewnością nie spodobała się firmie Intel, która z Apple posiada intratną umowę na dostawę procesorów Core do wszystkich komputerów Mac.

Nowe komputery przenośne MacBook Air, MacBook Pro oraz stacjonarny Mac mini z procesorem Apple M1 pierwszej generacji pokazały, że procesor ARM z autorskim układem graficznym i zunifikowaną pamięcią operacyjną jest znacznie szybszy od układów Intel oraz AMD opartych na architekturze x86. Wydajność jest wyższa nawet w programach napisanych z myślą o architekturze x86 i uruchomionych z wykorzystaniem emulatora Rosetta 2.

Procesory korzystające z architektury ARM posiadają wsparcie dla USB 4 oraz Thunderbolt 4 i są łączone z super wydajnymi dyskami SSD. Trzeba jednak pamiętać, że pierwsza generacja układów Apple M nie jest idealna. Brakuje obsługi 32 GB pamięci operacyjnej, a Apple nie umożliwia uruchomienia systemu operacyjnego Windows. Dodatkowo część aplikacji napisanych z myślą o iOS i iPadOS nie działa.

Biorąc pod uwagę wszystkie zalety i wady oraz ogromne zainteresowanie nowymi komputerami firmy Apple nie powinniśmy dziwić, się, że Intel jest mocno zaniepokojony. Firma straci w przeciągu najbliższych kilkunastu miesięcy mnóstwo pieniędzy, a sprawy nie ułatwia również ogromna konkurencja ze strony AMD.

Intel uruchomił na Twitterze nową kampanię promocyjną, która wytyka najważniejsze błędy procesora Apple M1 i śmieje się z użytkowników sprzętu firmy Apple.

Niebiescy podkreślają, że na komputerach Mac nie zagramy w gry takie, jak Rocket League. To prawda, ale jednocześnie należy pamiętać, że mało kto kupuje Maca z myślą o graniu w gry.

Only a PC can power scientists and gamers alike. #GoPC