Intel przypadkowo zdradził nazwy swoich kart Alchemist

Arc Alchemist będzie mieć pięć wersji. Czym różnią się od siebie?

Arc Alchemist to karta graficzna firmy Intel, która ma pojawić się już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Początkowo słyszeliśmy o trzech edycjach, teraz liczba ta wzrasta do pięciu. Producent zdradził się przy okazji publikacji sterownika 30.0.101.9999 dla układów Xe-HPG, czyli architektury, w której powstaje Alchemist. Widzimy na liście wspieranych modeli następujące:

Intel Arc A380

Intel Arc A350

Intel Arc A370M

Intel Arc A350M

Intel Arc A200M

Literka M wskazuje na układy mobilne, czyli przeznaczone dla laptopów, a pozostałe do desktopy. Jak się łatwo domyślić, im większa liczba, tym mocniejszy układ, a więc 200M to najsłabsza propozycja, a najmocniejszy model to desktopowy 380. Ten ostatni już raz trafił do przecieku, pojawił się nawet jego benchmark, stawiający go pod względem wydajności w jednej linii z GeForce GTX 1650 SUPER. A350 ma być z kolei rywalem dla RTX 3050/RX 6400. Karty te różnią się od siebie ilością układów wykonawczych, a także rdzeniami i pamięcią, co przełoży się na wydajność poszczególnych modeli.

Skoro układy Alchemist to modele z linii 300, kolejne - czyli Battlemage, Celestial oraz Druid - będą prawdopodobnie liniami o numeracji 500, 700 i 900.

