Intel publikuje bardzo ważny sterownik

Nowy sterownik Graphics Driver jest przeznaczony dla wszystkich użytkowników procesorów Intel Core od 6. generacji po najnowsze układy. A co sprawia, że jest obowiązkowy?

Przede wszystkim to, że Graphics Driver 30.0.100.9684 przynosi wsparcie dla Windows 11. Dzięki temu osoby korzystające z procesorów Core będą mogły cieszyć się wszystkimi możliwościami nowego systemu operacyjnego. Jeśli chodzi o same gry, tutaj pojawia się obsługa F1 2021, a także optymalizacja dla Moonlight Blade (DX12) oraz Call of Duty: Warzone (DX12). Osoby używające 10. generacji Intel Core z grafiką Iris Plus (oraz nowszych układów) będą mogły cieszyć się w wymienionych grach pełną obsługą Windows 11 Microsoft Auto HDR.

Ponadto na liście zmian możemy znaleźć dodanie wsparcia dla kompilera DirectX12 Shader Model 6.6, ulepszenia i optymalizację DirectML oraz aktualizację sterownika Windows Subsystem for Linux. Naprawiono pewne problemy z grafiką, pojawiające się w grach i aplikacjach przy korzystaniu z Iris Xe MAX. Pozostało kilka rzeczy do naprawienia - łatki dla tych problemów pojawią się w kolejnych wydaniach sterownika. A najnowszy możesz pobrać z tej strony.

