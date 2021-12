Intel publikuje sterownik usprawniajacy pracę systemów Windows

Masz procesor Intela? Pobierz najnowszy sterownik, który optymalizuje działanie Windows 10 i Windows 11.

Intel opublikował sterownik DCH w wersji 30.0.101.1191. Jest on przeznaczony dla wszystkich procesorów producenta od 6. generacji w górę i naprawia błąd związany z Desktop Window Manager. To ten element systemów Windows, który odpowiada za wyświetlanie miniaturek, okienek aplikacji, animacji, obsługę monitorów w wysokiej rozdzielczości oraz efekty wizualne. W Menadżerze Zadań zobaczysz go jako DWM.exe. Zazwyczaj pracuje sobie grzecznie w tle, używając 2-8% zasobów procesora i mniej niż 100 MB RAM. To wystarczy, aby wszystko działało sprawnie i łagodnie.

Windows 11 już sprawiał problemy przy procesorach marki Intel. Jednym z nich było nadmierne zużywanie CPU przed DWM. Łatwka zawarta w sterowniku DCH likwiduje ten przykry efekt i znacznie usprawnia stabilność systemu oraz ma zoptymalizować wykorzystywanie zasobów procesorach do celów graficznych. Zmiany odczuje się także w grach, m.in. Battlefield 2042 oraz FIFA 21. Skąd wziąć nowy sterownik? Możesz uzyskać go poprzez Windows Update lub pobrać bezpośrednio ze strony producenta. Ostatni sposób to skorzystania z narzędzia Intela Driver & Support Assistant.

Źródło: WindowsLatest