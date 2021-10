Intel się chwali: pierwszy Meteor Lake testowany

Meteor Lake to 14. generacja procesorów Intela. Choć dopiero czekamy na debiut 12. generacji, pierwszy prototyp już działa.

Informację o tym przekazał szef Intela, Pat Gelsinger podczas spotkania inwestorów. Pierwszy prototyp 14. generacji przechodził 30-minutowe testy, podczas których spisywał się doskonale - jak podkreślił Gelsinger, jest on dokładnie taki, jakiego się spodziewano. 14. generacja, czyli Meteor Lake, będzie pierwszą rodziną procesorów konsumenckich korzystającą z technologii Intel 4 (7 nm). Szef Intela dodał także, że wszystko idzie zgodnie z planem i procesory Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A oraz Intel 18A powinny trafić na rynek zgodnie z opracowanym i ujawnionym w czerwcu b.r. harmonogramem.

Meteor Lake ma być dużym postępem na polu zastosowań konsumenckich. Jednostki obliczeniowe, I/O oraz procesor graficzny zostaną od siebie rozdzielone i każdy będzie osobnym układem (chipletem). Były już pierwsze próby wprowadzenia takiego rozwiązania - podjęły je zarówno AMD oraz Intel - jednak nie okazały się satysfakcjonujące. Osiągały wydajność zauważalnie mniejszą od tradycyjnych procesorów. W Meteor Lake Intel zastosował technologię Foveros, która umożliwia znaczne usprawnienie w komunikacji pomiędzy poszczególnymi układami.

Z tego, co wiemy już od jakiegoś czasu, procesory Meteor Lake będą miały zapotrzebowanie energetyczne 5-125 W, a ich przeznaczenie to desktopy i laptopy. Pasuje do nich zintegrowana grafika Intel Xe. Coś więcej będzie można napisać przed debiutem, jednak na niego przyjdzie nam poczekać zapewne do drugiej połowy 2023 roku. Wcześniej na scenę wkroczy generacja Alder Lake, a po niej - Raptor Lake.

Źródło: TechSpot