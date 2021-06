Intel ujawnia IPU - Infrastructure Processing Unit

Infrastructure Processing Unit zwiększy wydajność centrów danych. W jaki sposób? Już wiemy!

Podczas wydarzenia Six Five Summit, Intel zaprezentował swoją wizję IPU - czyli procesora dla infrastruktury. Jest on zaprogramowany w celu odciążenia procesorów w centrach danych i przejęcia na siebie części komunikacji serwerowej. Dzięki niemu zasoby mają być lepiej wykorzystane oraz pomóc w osiągnięciu lepszego balansu pomiędzy obliczeniami a pamięcią. Prezentujący tę ideę Guido Appenzeller, oficer technologiczny w należącej do Intela Data Platforms Group, wyjaśnił, że jest to nowa kategoria technologiczna oraz jeden z filarów sieciowych firmy. Rozszerza możliwości SmartNIC i jest stworzona z myślą o nowoczesnych centrach danych. Będą z niej mogli korzystać klienci oraz partnerzy.

Czym jest IPU? To programowalne urządzenie sieciowe, które zarządza zasobami na poziomie infrastruktury, odpowiednio i bezpiecznie zwiększając poszczególne jej elementy. Pozwala operatorom sieciowym w pełni zwirtualizować architekturę sieciową i pamięć przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiej wydajności oraz przewidywalności oraz pełnej kontroli. IPU przyśpieszy działanie aplikacji korzystających z mikroarchitektury sieciowej w centrach danych. Jak pokazują badania, obecnie od 22 do 80% cyklów procesora może być pochłanianych przez komunikację z mikrousługami.

IPU zaoferuje:

za pomocą dedykowanych protokołów akceleratorów osiąga się przyśpieszenie funkcji infrastruktury, w tym wirtualizacji danych, sieci oraz zabezpieczeń

uwalnia się rdzenie procesora przez zmianę funkcji wirtualizacji sieci oraz pamięci, co jak dotąd było wykonywane na poziomie oprogramowania procesora

poprawi się wykorzystanie zasobów poprzez zoptymalizowany rozkład obciążenia

pozwoli dostawcom rozwiązań chmurowych dopasować funkcje infrastruktury do szybkości oprogramowania

Źródło: Intel