Intel w tym roku ruszy z akceleratorem blockchain. Szybkość 1000 razy większa od GPU

Czy karty graficzne staną się dla "górników" mało atrakcyjne?

Intel już od jakiegoś czasu zapowiada swoje wejście na rynek blockchain. I jeśli tak się stanie - a wszystko na to wskazuje - zmieni się on mocno na plus. W piątek producent zadeklarował, że jego autorski akcelerator dla łańcuchów blockchain jest już niemal gotowy. Przygotowuje go ten sam zespół, co układy graficzne Arc. Architektura ma być zaimplementowana na małym elemencie silikonowym.

Zastosowane przez Intela rozwiązania mają pozwolić na osiągnięcie wydajności większej o ponad 1000 razy. Większej w stosunku do procesorów graficznych (GPU) korzystających z algorytmu SHA-256. Akcelerator ma być skalowalny i energooszczędny - dzięki czemu każdy użytkownik ma mieć możliwość pełnego wykorzystania możliwości dawanych przez blockchain.

W celu rozwoju rozwiązań tego typu Intel powołał specjalny dział w swoim segmencie komputerowym i kart graficznych. Pierwszymi klientami będą Argo Blockchain, Block (poprzednio Square) oraz GRIID Infrastructure. Więcej informacji na temat akceleratora poznamy podczas International Solid State Circuit Conference (ISSCC) w tym miesiącu.

