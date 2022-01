Intel wkroczy na rynek kryptowalut. Bonanza Mine nadchodzi!

Producent postanowił wykorzystać globalne zainteresowanie kryptowalutami. Jego nowa propozycja jest przeznaczona dla górników wydobywających Bitcoiny.

Intel ma zaprezentować na konferencji ISSCC układ Bonanza Mine. Jest on opisany w materiałach prasowych konferencji jako "ultra-niskonapięciowy i energooszczędny układ scalony ASIC do wydobywania Bitcoinów". Oznacza to, że producent będzie rywalizować w tym segmencie sprzętowym z takimi firmami jak Bitman, które obecnie na nim rządzą. Jak podał Intel, przez kilka ostatnich lat optymalizowano algorytmy SHA 256 w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności układu. Jak zatem można sobie dopowiedzieć, ma on stać się liderem rynku ASIC. W jego powstaniu maczał palce m.in. Raja Koduri, czyli szef działu odpowiedzialnego za nadchodzące układy Intel Arc.

Bitcoin to kryptowaluta, o której słyszał każdy, jednak nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jest ona wydobywana właśnie przy zastosowaniu układów ASIC. Ich wydajność zależy m.in. od rodzaju zastosowanego procesora oraz innych parametrów. Dlatego kopalnie korzystają właśnie z takich rozwiązań. Propozycja otrzymania energooszczędnych, a zarazem wydajnych będzie zatem niezwykle atrakcyjna i można podejrzewać, że Intel nieźle sobie w tym segmencie poradzi. Niestety, na kolejne informacje przyjdzie nam sporo poczekać - zostaną one zaprezentowane na wspomnianej konferencji ISSCC (International Solid-State Circuits Conference), która odbędzie się w dniach 20-24 lutego 2022 roku w San Francisco.

