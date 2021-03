Intel wprowadzi procesory Rocket Lake Xeon

Potwierdzają to informacje zamieszczone na stronie ASRock. Jakie możliwości będzie miało pięć nowoczesnych procesorów?

Seria Intel Xeon W doczeka się wkrótce powiększenia o pięć procesorów korzystających z architektury Cypress Cove. Będzie to seria Xeon W-13XX przeznaczona dla socketu LGA 1200. Trzy modele to ośmiordzeniowce: Xeon W-1390, W-1390T i W-1370, dwa mają po sześć rdzeni: W-1350 i 1350P. Można zauważyć, że W-1390 i 1390T odróżnia zapotrzebowanie na moc i taktowanie - w przypadku pierwszego jest to 85 W i 2,8 GHz, drugi potrzebuje 35 W, a taktowanie wynosi 1,5 GHz. Trzeba zauważyć, że w przypadku W-1390 mamy taktowanie mniejsze o 400 MHz w porównaniu z W-1290 z poprzedniej generacji.

Flagowy model nachodzących procesorów to W-1350, taktowany na 3,3 GHz. Pełna ich lista prezentuje się następująco:

ASRock już zaktualizował stronę wsparcia swoich płyt głównych, dodając do nich konsumenckie Z490 i H470 oraz układ dla stacji roboczych - W480. Przygotowano także nowy firmware dla BIOS-u, który wspierać będzie najnowsze procesory Rocket Lake Xeon. Mają one zostać zaprezentowane oficjalnie już 6. kwietnia.

Źródło: VideoCardz