Intel wybuduje "miasto" do produkcji półprzewodników

Lider rynku procesorów inwestuje w to kolosalne pieniądze - koszty szacowane są pomiędzy 60 a 120 miliardów dolarów.

Pat Gelsinger, szef firmy Intel, mówi jasno: "chcę budować fabryki szybciej, niż budowało się dotąd". Są one niezbędne jego firmie do skutecznego rywalizowania z TSMC i Samsungiem na polu produkcji półprzewodników. Intel ma być dla wymienionych równorzędnym rywalem do 2025 roku, a w tym celu buduje mega-fabrykę w USA. Zajmie ona olbrzymią powierzchnię, równą średniej wielkości miastu i stworzy ponad 100 000 miejsc pracy. Będzie się składać z sześciu połączonych ze sobą "modułów", z których koszt wybudowania każdego to 10-15 mld dolarów.

Nie wybrano jeszcze lokalizacji fabryki, jednak jest już kilka potencjalnych miejsc w różnych stanach USA. Lokalizacja taka musi mieć odpowiedni dostęp do energii, wody oraz czynników środowiskowych. Dodatkowo Intel chce, aby moloch powstał nieopodal ośrodków uniwersyteckich, z których mogliby się rekrutować przyszli inżynierowie firmy. Trzeba przyznać, że plan to z olbrzymim rozmachem, a budowa pierwszego modułu ma rozpocząć się w 2024 roku. W tym okresie spodziewamy się przejścia procesorów na 20A, które będą używać tranzystorów GAA w wersji RibbonFET.

