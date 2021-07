Intel wypuszcza pierwszy sterownik w wersji beta dla systemu Windows 11

Firma Intel udostępniła sterownik dedykowany Windows 10 oraz Windows 11, który implementuje nowe funkcje. Co nowego dodaje aktualizacja i jak ją zainstalować?

Pierwsza wersja zapoznawcza systemu Windows 11 jest dostępna dla testerów w programie Windows Insider już od dłuższego czasu. W związku z tym firma Inter wypuściła sterownik GPU w wersji beta o numerze 30.0.100.9684. To dlatego, że głównym zadaniem procesorów jest wsparcie dla Windows 11. Co ciekawe, nowa wersja sterownika Intel Graphic wprowadza nie tylko uaktualnienie oprogramowania, ale także nowe funkcje.

Pierwsza z funkcji, która została wprowadzona i wyjątkowo rzuca się w oczy to Auto HDR. Najpierw jednak omówmy czym ten HDR jest, otóż jest to technologia określająca szerokość zakresu dynamiki obrazu, czyli rozpiętość między najciemniejszymi a najjaśniejszymi tonami. Dopisek "Auto" oznacza, że sterownik umożliwia automatyczne dostosowanie jasności w taki sposób, by wyświetlane kolory zawsze pojawiały się w najwyższej możliwej jakości. Co ważne, funkcja Auto HDR wymaga Direct 11, ale będzie działać we wszystkich grach, nawet takich które nie wspierają tego rozszerzenia. Dodatkowo warto nadmienić, że sterownik Intel GPU jest oparty na WDDM 3.0, który jest niezbędny do obsługi graficznego interfejsu WSL w systemie Windows 11. Pozwala ona znacząco poprawić wydajność i ułatwić deweloperom większej liczby prac na oprogramowaniu Linux. Oprócz obsługi Auto HDR i linun GUI, sterownik posiada również ulepszenia DirectML.

Źródło: Windows Latest

Jak pobrać sterownik Intel GPU 30.0.100.9684?

Zgodnie z oczekiwaniami aktualizacja działa na urządzeniami z systemem Windows 10 i Windows 11 ze zintegrowaną oraz dedykowaną kartą graficzną. Poza tym obsługiwane są procesory Core lub nowsze 6 generacji, Celeron 500 i Pentium. Aby zainstalować sterownik należy otworzyć narzędzie asystenta wsparcia firmy Intel lub pobrać aktualizację ze strony internetowej firmy, tutaj.

