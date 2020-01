Intel wysyła pierwsze karty graficzne Xe do deweloperów

Niebiescy szykują się do premiery pierwszych autorskich kart graficznych z rodziny Xe przeznaczonych dla graczy.

Intel ujawnił już oficjalnie, że pracuje nad nowym układem graficznym. Będzie to pierwsza od dwudziestu lat karta graficzna dedykowana graczom. Układ DG1 SDV (Software Development Vehicle) został wysłany już do pierwszych deweloperów, co oznacza, że premiera zbliża się wielkimi krokami.

Źródło: intel.com

Niebiescy bardzo mocno strzegą układu graficznego DG1, ale jego wysyłka do deweloperów wskazuje na to, że już niedługo w sieci pojawi się wiele nieoficjalnych informacji na temat najnowszych kart graficznych.

Dwa tygodnie temu Komachi znalazł kartę graficzną Intel'a w bazie danych Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, gdzie wymieniono, że układ posiada 96 jednostek wykonawczych. Każda z nich zawiera 8 rdzeni, dzięki czemu wiemy, że grafika zaoferuje 768 rdzeni.

Co ciekawe układ graficzny DG1 z rodziny Intel Xe nie posiada dedykowanego złącza zasilania, co wskazuje na maksymalny pobór mocy w okolicach 75 W. Właśnie tyle energii płyta główna jest w stanie za pomocą złącza PCIe. Z drugiej strony karta graficzna posiada spory wentylator, co może sugerować, że Intel zamierza do granic możliwości wykorzystać możliwości przesyłu energii poprzez PCIe.

Układ graficzny zostanie wyprodukowany w 10 nm procesie technologicznym. W sieci pojawiają się także plotki na temat produkcji w technologii 10 nm+.

Z posiadanych obecnie informacji można wywnioskować, że karta graficzna od Intel'a z pewnością nie będzie najwydajniejszym układem graficznym na rynku. Dodatkowo pokazy przedpremierowe na Consumer Electronics Show 2020 pokazały, że grafika nie jest jeszcze w 100 procentach ukończona. Zakładamy, że gdy Intel dopracuje oprogramowanie układowe karty graficznej oraz sterowników systemowych to układ Intel Xe DG1 będzie w stanie konkurować z kartami graficznymi z rodziny GTX 1650.

Poza kartą graficzną Intel Xe DG1 producent przygotowuje się do wprowadzenia na rynek wzmocnionej wersji DG2. Niebiescy planują również wprowadzenie mobilnych odpowiedników układów DG1 i DG2.

Karty graficzne z rodziny Intel Xe powinny pojawić się sklepach jeszcze przed wakacjami. Informacja ta została przekazana w zeszłym roku przez samego Intel'a.

Źródło: techspot.com