Intel wzmacnia swoje szeregi przed premierą układów Alchemist

Intel mocno inwestuje w działy odpowiedzialne za tworzenie oprogramowania. Kolejni pracownicy AMD zmieniają barwy przechodząc do konkurencji.

Intel poprzez swoje konto na portalu Twitter poinformował, że Steve Bell, Michael Heilemann, Ritche Corpus i Andre Bremer dołączają do zespołu odpowiedzialnego za rozwój oprogramowania. Będą odpowiadać za opracowanie i rozwój nowych technologi używanych przy tworzeniu gier oraz kontaktem z producentami i studiami. To od ich pracy będzie zależało jak dużo tytułów będzie wspierać nadchodzący XeSS i czy to rozwiązanie stanie się popularne. Zajmą następujące stanowiska Steve Bell - "Sr. Director of Gaming Developer Relations", Michael Heilemann - "Sr. Director of Game Developer Tools and Technologies".

Our new addition to the Intel family has worked on over 60 AAA titles in the #gaming industry. @mheilemann joins as our new Sr. Director of Game Developer Tools and Technologies, and we are happy to have him. pic.twitter.com/10B0buku2h — Intel Software (@IntelSoftware) September 15, 2021

Obaj posiadają wieloletnie doświadczenie w branży, a Michael Heilemann przez prawie 30 lat swojej kariery odpowiada za stworzenie prawie 60 gier AAA, w różnych studiach. Steve natomiast wcześniej pracował w przez 13 lat w AMD na podobnym stanowisku.

Natomiast Ritche Corpus, który po 15 latach opuszcza AMD zajmie stanowisko "VP & GM of Game Ecosystem Business Development & Developer Relations". W tym samym dziale będzie pracował z Andre Bremer'em, który obejmuje stanowisko "VP & GM of Gaming and Graphics Workload Engineering", a który również posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu gier i pracował w wielu studiach.

Przez ostanie kilka lat Intel bardzo mocno wzmocnił swoje działy, zwłaszcza ten odpowiedzialny za tworzenie kart graficznych, byłymi pracownikami czerwonych. Nam pozostaje życzyć sukcesów w nowej pracy, które przełożą się na udana premierę układów Intel Arc i oprogramowania ich wspierających.

