Intel z 16 nowymi lukami w zabezpieczeniach! Łatka dopiero w planach

Intel chwalił się ostatnio bezpieczeństwem swoich układów w 2021 roku. Tymczasem wykryto 16 nowych luk, które nie zostały jeszcze załatane.

Intel oficjalnie potwierdził, że odkryto co najmniej 16 nowych luk w oprogramowaniu układowym BIOS/UEFI, które pozwalają hakerom na przeprowadzania ataków. Luki umożliwiają podniesienie poziomu uprawnień na atakowanych urządzeniach. Nowe luki dostępne są do wykorzystania z poziomu sprzętowego. Oznacza to, że komputery mogą być atakowane bez względu na pozsiadany system operacyjny.

Procesory Intel Core Źródło: intel.com

Większość z luk bezpieczeństwa zostało opisanych jako ważne. Trzy z nich są lukami średniego poziomu oraz jedna niskiego.

Intel przekazał, że wśród zaatakowanych urządzeń znajdują się komputery z procesorami Intel Core od 6 do 11 generacji, Xeon z rodzin W, E, D, Scalable, Core z serii X oraz Atom z rodziny C3XXX.

Dobrą wiadomością jest fakt, że żadna z tych dziur nie może zostać wykorzystana bez fizycznego dostępu do atakowanego sprzętu.

Intel pracuje obecnie nad wprowadzeniem skoordynowanej aktualizacji oprogramowania układowego, która załata nowe luki. W tym celu inżynierowie współpracują z producentami sprzętu komputerowego.