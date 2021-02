Intel z nowym szefem i mocnym postanowieniem bycia liderem rynku

Trzydzieści lat temu do załogi firmy Intel dołączył Pat Gelsinger. Teraz staje na jej czele i zapowiada, na czym gigant IT będzie skupiać się w przyszłości.

Pat Gelsinger jest ósmym szefem w historii firmy Intel. Po trzydziestu latach pracy w branży jest on niekwestionowanym weteranem rynku IT i doskonale nadaje się na szefa jednego z jego liderów. Zastąpił na tym stanowisku Boba Swana, który przewodził Intelowi od czerwca 2018 roku. Gelsinger powiedział, że nowe stanowisko to dla niego "emocjonujące wyzwanie" i ma nadzieję, że Intel stanie się istotnym elementem każdego aspektu współczesnych technologii. Firmę widzi jako miejsce, gdzie miłośnicy technologii będą mogli realizować swoje śmiałe, przełomowe pomysły, co jeszcze bardziej umocni ją na pozycji lidera branży. Zapowiada z przekonaniem: najlepsze dni są tuż przed nami.

Gelsinger był w 1985 roku jednym z członków ekipy projektującej mikroprocesor 386. Potem, w 1988 roku, zgłosił osiem swoich autorskich patentów, a w 1989 roku pomagał przy powstaniu mikroprocesora 486. Od 1992 roku rozpoczyna się jego kariera na stanowiskach kierowniczych. Najpierw jako wiceprezesa Intel Products Group (1992), następnie jako menedżera generalnego (1996), a potem wiceprezesa generalnego firmy (2005). Teraz, jak szef Intela, będzie rywalizować z rosnącym w siłę AMD oraz Apple.

