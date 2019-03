Intel zamyka projekt Compute Card

Intel postanowił nie rozwijać dalej komputerów Compute Card - małych modularnych PC o wielkości zbliżonej do karty kredytowej.

Źródło: Intel

Intel Compute Card to komputer wielkości karty kredytowej. Jest rozwinięciem projektu Compute Stick - miniaturowego komputera wpinanego bezpośrednio w monitor lub telewizor za pomocą złącza HDMI w podobny sposób, jak Chromecast. Compute Card został po raz pierwszy zaprezentowany w 2017 roku. Jego obudowa jest naprawdę małych wymiarów, które są zbliżone do typowej karty bankomatowej. Oczywiście urządzenie jest od niej kilku krotnie grubsze. Partnerami projektu było wielu potentatów branżowych, jak np. Sharp lub LG, a sam Intel planował implementacje Compute Card w urządzeniach AGD.

Podstawową konfigurację wyposażono w procesor Intel Celeron N3450 z 4 GB pamięci operacyjnej RAM LPDDR3 o taktowaniu 1866 Mhz i 64 GB pamięci wbudowanej eMMC. Istniały również wersje z procesorami Pentium N4200 oraz Core m3 7Y30. Najwyższa konfiguracja wyposażona była w procesor Core i5 7Y57 z kartą graficzną Intel HD Graphics 615, 4 GB pamięci RAM oraz 128 GB nośnik danych SSD.

Do komputera można było dokupić stację dokującą Compute Dock, która posiadała wbudowane złącza USB 3.0, RJ-45, Displayport, HDMI oraz blokadę Kensington Lock. Po włożeniu Compute Card do stacji dokującej rozmiary urządzenia kilkukrotnie rosły, ale nadal był on mniejszy od np. Intel NUC.

Źródło: Intel

Compute Card miał być skierowany do użycia w inteligentnych biurach, domach, szkołach oraz jako urządzenie typu IOT.

Compute Card swego czasu dostępny był do kupienia w Polsce w cenach od około 550 do 1300 zł. Compute Dock był wyceniany na 500 zł.

Niestety plan szerokiego rozpowszechniania Compute Card nie powiódł się. Firma Intel nie zaprezentowała żadnych nowych urządzeń, ani dodatków przez dwa lata od premiery urządzeń. Intel oficjalnie podjął decyzję, że nie będzie już rozwijać Compute Card. Firma nadal uważa, że na rynku istnieje miejsce dla urządzeń podobnych jak Compute Card, jednak podjęto decyzję o wycofaniu produktu ze sprzedaży.