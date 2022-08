Intel zapowiada laptopy Wi-Fi 7 już za dwa lata

Jeszcze porządnie nie rozpowszechniło się Wi-Fi 6, a tu już mamy zaledwie krok do jego następcy. Intel zapowiada laptopy zgodne z tym standardem.

Intel ujawnił laptopy, które ukażą się na rynku w 2024 roku. Jak się okazuje, wszystkie będą korzystać z Wi-Fi 7, co jest w pełni zgodne z ogólnymi planami wdrożenia nowego standardu, przewidującego upowszechnienie się go w latach 2024-2025. Nowy standard nazywany jest 802.11be i podwaja szybkość 6 i 6E. Ciekawostka - finalna specyfikacja Wi-Fi 7 jeszcze nie istnieje. Ma zostać zaprezentowana przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) dopiero za dwa lata.

W informacji prasowej szef działu rozwiązań bezprzewodowych Intela, Eric McLaughlin, informuje, że pierwsze laptopy z Wi-Fi 7 pojawią się już w 2024 roku, a w 2025 na rynek trafią ich większe ilości. Umożliwią transfer danych na poziomie 5,8 GBps, co jest możliwe dzięki wykorzystaniu zarówno częstotliwości 2,4 GHz, jak i 5 oraz 6 GHz. Będzie korzystać z kanałów 20, 40, 80 oraz 160 MHz, a także całkiem nowego - 320 MHz. Inteligentne rozwiązania będą zmieniać wykorzystywany tak, aby zoptymalizować transfer danych.

Fot.: Intel

Obecny standard Wi-Fi 6 ma już dwa lata i korzysta z częstotliwości 2,4 GHz oraz 5 GHz. Jego wdrożenie zahamowała pandemia, która wstrzymała prace nad produkcją kompatybilnych urządzeń. A warto dodać, że Qualcomm mówił już o nim w 2019 roku. W bieżącym zaprezentował natomiast kompatybilny czip FastConnect 7800, który ma trafić do wielu urządzeń. Także całkiem niedawno chińska kompania H3C zapowiedziała router Wi-Fi 7 - Magic BE18000. Może być to pierwsze urządzenie tego typu z obsługą Wi-Fi 7.

Wszystko zatem wskazuje na to, że Wi-Fi 7 jest już naprawdę blisko.

Źródło: TechSpot