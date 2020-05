Intel zapowiada "ojca wszystkich układów graficznych"

Potężna jednostka jest dedykowana centrom danych. A podobno Intel planuje jeszcze lepszy układ...

Intel poinformował o układzie graficznym poprzez swoje twitterowe konto. Raja Koduri, przedstawiciel producenta, zdradził, że jest to model plasujący się pomiędzy architekturami Xe HP a Xe HCP i jego przeznaczenie to montaż w wymagających centrach danych. Wykonany został prawdopodobnie w architekturze Ponte Vecchio i jest bliższy raczej Xe HP, niż HCP. Przypominamy - architektura układów graficznych Intela to trzy linie: Xe LP, Xe HP, and Xe HPC. A jak pokazuje to poniższy tweet, nie jest to duży układ graficzny, więc nie powinno być problemów z umieszczeniem go w maszynie.

Silicon bring-up with many tens of billions of transistors needs surgical teamwork of various engineering functions. With only remote access to labs spread worldwide, this was deemed impossible, until now. #NoTransistorLeftBehind #JoinTheOdyssey pic.twitter.com/z3ub5eOV9t — Intel Graphics (@IntelGraphics) May 1, 2020

Po raz pierwszy wzmianki o tym układzie graficznym pojawiły się w piątek - i od tego czasu specjalistyczne portale huczą od plotek i różnego rodzaju domysłów na ten temat. Jeśli rzeczywiście jest to układ wykonany w architekturze Ponte Vecchio (7 nm), jego przeznaczeniem może być superkomputer Aurora, którego uruchomienie zaplanowano na rok 2021. Z pokazanej grafiki wynika, że ma on cztery warstwy pamięci HBM2e - stąd wniosek, że jest to prawdopodobnie Ponte Vecchio. Koduri zasugerował, że na tym się nie skończy - co oznacza, że już planowany jest kolejny, jeszcze wydajniejszy układ.

Źródło: TechSpot