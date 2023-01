Intel zawstydził Microsoft i pozwala na podpięcie każdego smartfona do Windows 11

Niestety, nowe rozwiązanie nie jest przeznaczone dla każdego.

Jak doskonale zdają sobie sprawę posiadacze Windows 10 i Windows 11, systemowa aplikacja Łącze do Windows pozwala na integrację "okienek" ze smartfonem. Jednak współpraca możliwa jest jedynie na linii Windows - Samsung, a także przy obecności Androida 9.0. Posiadacze telefonów innych marek mogą obejść się ze smakiem - owszem, Łącze będzie działać, ale dając tylko bardzo podstawową funkcjonalność. Jednak dzięki rozwiązaniu Intel Unison ten stan ulegnie zmianie.

Jest to technologia pozwalająca na podpięcie każdego smartfona do Windows 11 - niezależnie od producenta urządzenia oraz używanego systemu mobilnego. Nic więc nie będzie stało na przeszkodzie, aby sparować Windows 11 z iPhone. W każdym przypadku możliwe jest synchronizowanie kontaktów, SMS-ów, zarządzanie zdjęciami i multimediami, można także z poziomu komputera wysyłać wiadomości tekstowe. Brzmi świetnie? Oczywiście. Niestety - jest póki co jeden minus. Jaki?

Otóż technologia Intel Unison będzie wkrótce dostępna, ale wyłącznie w laptopach Evo. Ma pojawić się także w innych sprzętach producenta, jednak jak na razie nie została podana ich lista. Ponadto dotyczy tylko edycji Windows 11. Jeśli wciąż korzystasz z Windows 10, nie jest ona dla Ciebie - a szkoda. Jednak skoro Intelowi udało się stworzyć możliwość podłączania smartfonów do Windows 11, może Microsoft skorzysta z tcyh doświadczeń i wprowadzi taką technologię do systemu?

