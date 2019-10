Inteligentne sortowanie wiadomości w smartfonach OnePlus

OnePlus posiada funkcję, której na próżno szukać u Google i Apple.

Podczas gdy Apple oraz Google nieustannie pracują nad dostarczaniem podpowiedzi podczas wpisywania, OnePlus poszło w zupełnie innym kierunku. Producent wyposaża swoją własną aplikację do wysyłania wiadomości w funkcje, która w racjonalny sposób korzysta ze zdobyczy technologicznych.

W OnePlus 7, 7 Pro oraz 7T, a wkrótce również w starszych modelach tego producenta aplikacja Wiadomości od OnePlus zyska funkcję Smart SMS. Po jej pojawieniu się chronologiczne wyświetlanie wiadomości przejdzie do historii. Skrzynka odbiorcza użytkowników nie będzie już pełna rachunków i powiadomień o płatnościach. SMS'y wysyłane przez firmy będą wyraźnie oddzielone od tych otrzymywanych przez znajomych. Dodatkowo całość posortowana zostanie automatycznie na podstawie treści. System ten został już uruchomiony pilotażowo w Indiach. W kolejce czekają Stany Zjednoczone oraz kraje europejski. Możliwe, że również Polscy użytkownicy OnePlus'ów otrzymają możliwość korzystania z Smart SMS na swoich urządzeniach.

Całość działa podobnie do sortowania wiadomości obecnego w Gmail'u od Google. Smart SMS to funkcja, której powinniśmy spodziewać się po takich gigantach technologicznych, jak właśnie Google lub Apple. Zamiast tego OnePlus połączył siły z firmą zajmującą się AI o nazwie Gupshup, aby wprowadzić to rozwiązanie na własnych urządzeniach.

Prezes Gupshup Beerud Sheth powiedział przy okazji, że minęło sporo czasu, a w kwestii wiadomości SMS zmieniło się nie wiele od czasu premiery rozwiązania. Ponad 20 letnie SMS nadal działają tak samo, jak w latach 90 tych.

Rozwiązanie OnePlus'a i Gupshup ma na celu zapobiec powstawaniu bałaganu.

Zamiast prostej chronologicznej listy wątków aplikacja Wiadomości od OnePlus posiadać będzie trzy główne foldery znajdujące się w górnej części ekranu. Ich nazwy to odpowiednio: Promocje, Transakcje i OTP (hasła jednorazowe). W miarę pojawiania się nowych wiadomości będą one automatycznie posegregowane i umieszczane w należytej kategorii. Całość działać ma podobnie, jak sortowanie wiadomości e-mail w Gmail'u. Oznacza to, że wiadomości z banków i firm obsługujących karty kredytowe pojawiać się będą w zakładce Transakcje, a kody uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA) w OTP. Wszystkie informacje ze sklepów zostaną umieszczone w zakładce Promocje.

Źródło: pcworld.com

Aplikacja Wiadomości od OnePlus'a wykorzysta możliwości AI na urządzeniu, aby automatycznie posortować wiadomości do folderów.

W jaki sposób działa Smart SMS? W momencie nadejścia wiadomości SMS silnik AI przeszukuje ją w celu odnalezienia pewnych słów kluczowych oraz struktury, a następnie przypisuje wiadomość do odpowiedniej kategorii. Wiadomości osobiste przychodzące z kontaktów znajdujących się na liście kontaktów są ignorowane i automatycznie pojawiają się na ekranie głównym tak, jak zwykle.

Seth oszacował, że realistycznie patrząc od 50 do 60 procent przychodzących wiadomości przeciętnego użytkownika zostanie posegregowanych za pomocą systemu Smart SMS.

W momencie kategoryzacji wiadomości przez silnik AI następuje również wyodrębnienie słów kluczowych takich, jak numery lotów lub kody uwierzytelniania dwuskładnikowego. Wszystkie te dane są podkreślane w formie podobnej do tej znanej z kart Google Now. Dzięki temu rozwiązaniu można łatwo zobaczyć i skopiować istotne informacje bez konieczności otwierania wiadomości i czytania jej w całości. Seth poinformował również, że silnik AI zastosowany w Smart SMS umie rozpoznać język marketingowy nawet w przypadku próby upodobnienia wiadomości do normalnego SMS od znajomych.

Funkcja Smart SMS nie posiada możliwości personalizacji. Nowa funkcja nie jest opcjonalna, a foldery nie mogą być dostosowywane do potrzeb użytkowników lub usuwane. Na szczęście OnePlus'y pracują pod kontrolą Android'a, więc użytkownicy mogą zainstalować inna aplikację do wysyłania i odbierania wiadomości SMS. Wszyscy użytkownicy, którzy fanatycznie usuwają niechciane wiadomości z pewnością nie mogą doczekać się implementacji Smart SMS na ich telefonach.

Prywatność ma pierwszeństwo

W tym momencie większość użytkowników już od kilku chwil zastanawia się nad swoją prywatnością. Ostatnią rzeczą, którą chcemy jest, aby ktokolwiek czytał naszą poufną korespondencje. Seth wielokrotnie podkreślał, że oprogramowanie AI działa w 100 procentach lokalnie na urządzeniu i ani OnePlus, ani Gupshup nie będą widzieć, ani przechowywać żadnych wiadomości. Seth powiedział, że prywatność użytkowników była najważniejsza w procesie rozwijania systemu. "Wszystkie obliczenia odbywają się na urządzeniu".

Podczas gdy oprogramowanie AI działa na telefonie nie ma w nim miejsca dla uczenia maszynowego. Seth powiedział, że inteligencja rozwiązania będzie stale rozwijana, udoskonalana, ulepszana i analizowana za kulisami oraz przesyłana do telefonów za pośrednictwem aktualizacji w tle oddzielonych od aktualizacji aplikacji OnePlus'a oraz aktualizacji systemowych OTA.

Seth nie przedstawił na razie żadnego harmonogramu aktualizacji silnika AI, ale nie wykluczył comiesięcznego wprowadzania nowych wersji. Gupshup wraz ze swoim zespołem inżynierów oraz użytkownikami, którzy zostali zatrudnieni i zgodzili się na pełne udostępnienie swoich skrzynek pocztowych stale pracuje nad aktualizacjami i szkoleniem silnika SI.

Seth nie poinformował na razie kiedy usługa pojawi się w innych krajach. Pierwotnie funkcja Smart SMS miała pojawić się na rynku już w czerwcu 2019 roku, ale została opóźniona ze względu na problemy z AI. Jak wyjaśnił Seth każdy kraj wymaga zupełnie nowego szkolenia dla silnika AI, co nieuchronnie stwarza nowe problemy, które należy rozwiązywać na bieżąco. Wyjaśnił to na przykładzie kart płatniczych. W Indiach użytkownicy otrzymują wiadomość po każdorazowym użyciu. W innych krajach wygląda to inaczej.

Ponieważ sortowanie wiadomości odbywa się całkowicie na urządzeniu, Seth nie obawia się o problemy z operatorami. Seth ocenił, że operatorzy powinni być zadowoleni z usług, a firma Gupshup współpracuje jedynie z OnePlus'em.

Seth nie jest pewny czy opinia publiczna oraz dostępne rozwiązania AI są gotowe do rozszerzenia działalności na wiadomości osobiste lub MMS'y. W chwili obecnej Gupshup skupia się jedynie na wyczyszczeniu skrzynki odbiorczej z tak zwanych "śmieci".