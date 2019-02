Interaktywna szkoła 2019 - wszystko co musisz wiedzieć

Prezentujemy rozwiązania technologiczne, które pozwolą usprawnić pracę szkół i placówek edukacyjnych w 2019 roku. Omawiamy korzyści płynące z wykorzystania nowoczesnych rozwiązań i prezentujemy przykłady urządzeń szczególnie wartych uwagi.

Szkoła która chce uchodzić za nowoczesną, musi dbać o to aby wykorzystywać nowinki technologiczne również poza pracownią komputerową. Placówki tego typu powinny koncentrować swoje działania na zapewnieniu interaktywności podczas przeprowadzania zajęć niezależnie od poruszanego tematu.

Projektor i tablica - serce interaktywnych zajęć

Jednym z podstawowych narzędzi pozwalających na wykorzystanie multimediów podczas nauczania jest projektor. Przygotowując się do zakupu warto dokonać kilku kalkulacji. Należy zakładać, że sprzęt będzie wykorzystywane przez przynajmniej kilka lat i w różnych zastosowaniach. Jeszcze kilka lat temu projektory były kupowane z myślą o wyświetlaniu filmów edukacyjnych i pomocy naukowych. Aktualnie są one postrzegane przede wszystkim jako urządzenie uczestniczące w zajęciach z wykorzystaniem prezentacji interaktywnych.

Jednym z najpopularniejszych sposobów na przeprowadzenie nowoczesnych i angażujących zajęć jest skorzystanie z tablicy interaktywnej. Niestety tablica nie jest urządzeniem samodzielnym. Aby ją wykorzystać potrzebujemy projektora i komputera z dedykowanym oprogramowaniem. Zasada działania takiego zestawu jest stosunkowo prosta. Tablica posiada szereg czujników pozwalających na mapowanie położenia wskaźnika (np. pisaka albo dłoni). Sercem systemu jest natomiast komputer, który wyświetla obraz za pośrednictwem projektora oraz odbiera z tablicy informacje o położeniu pisaków. Dzięki temu użytkownik ma wrażenie, że pracuje na ogromnym ekranie dotykowym.

myBoard Silver wydaje się być ciekawym wyborem o kompleksowym zestawie możliwości.

Tablice interaktywne znajdziemy w ofertach. Najtańsze modele kosztują około 2500 zł. Ceny najdroższych rzadko kiedy przekraczają 3500 zł - chyba, że są sprzedawane w zestawie z projektorem. Różnice cen są najczęściej związane z przekątną przestrzeni roboczej. Wpływ na koszt sprzętu może mieć również ogólna jakość wykonania czy precyzja pracy.

Działanie zestawu nie wymaga zastosowania szczególnie wydajnego komputera. Niezwykle istotne okazuje się jednak stosowane oprogramowanie. Programy dostarczane w zestawie z tablicą zazwyczaj pozwalają na wykonywanie podstawowych prac związanych z wyświetlaniem treści i nanoszeniem notatek. Umożliwiają one wykorzystanie w nauce samodzielnie opracowanych materiałów lub odpowiednio spreparowanych treści edukacyjnych, szeroko dostępnych w sieci. Bez ponoszenia dodatkowych kosztów możemy skorzystać również z darmowych i uniwersalnych programów na licencji open-source takich jak Open Sankore.

Jeśli nie chcemy obarczać nauczycieli koniecznością opracowywania materiałów i scenariuszy aktywności możemy sięgnąć również po profesjonalne programy tematyczne. Zależnie do tematyki i stopnia zaawansowania, oprogramowanie będzie kosztowało 200-300 zł za pojedynczą licencję.

Projektor w systemie tablic interaktywnych pełni niezwykle istotną rolę. Jego zadaniem jest dostarczenie czytelnego obrazu w dość trudnym środowisku jakim może okazać się sala lekcyjna. Dlatego właśnie niezwykle ważne jest wybranie urządzenia o wysokiej jasności, którego instalacja będzie możliwa bez konieczności prze-aranżowania przestrzeni. Doskonałym wyborem są w tym wypadku projektory o krótkim rzucie. Urządzenia tego typu są zawieszane w niewielkiej odległości nad tablicą. Dzięki specjalnej konstrukcji układu optycznego mogą one oferować równie dobry obraz co urządzenia o konwencjonalnej budowie. Wadą tego typu sprzętu jest stała instalacja, zazwyczaj uniemożliwiająca pracę mobilną. Przykładem takich urządzeń mogą być projektory z serii NEC Ultra-Short-Throw.

Projektory Nec Ultra-Short-Throw to idealny wybór do współpracy z tablicami interaktywnymi.

Projektor powinniśmy wybierać mając na uwadze proporcje posiadanej tablicy. Całe szczęście producenci oferują w tym zakresie dość dużą swobodę wyboru. Jeśli dysponujemy tablicą w proporcjach 4:3 odpowiedni będzie chociażby NEC UM361X oferujący obraz o rozdzielczości 1024 x 768 px i jasności 3600 ANSI Lumenów.

Użytkownicy tablic o proporcjach 16:10 mogą sięgnąć po bardzo podobny model NEC UM361X o rozdzielczości natywnej 1280 x 800 i jasności 3500 ANSI lumenów.

Warto podkreślić, że obydwa urządzenia dysponują bardzo bogatym zestawem interfejsów komunikacyjnych. Możliwość swobodnego podłączenia projektora zapewni nam większą swobodę przy wybieraniu pozostałego sprzętu, a nauczycielom pozwoli na większą elastyczność podczas pracy. Warto zadbać aby wybrany przez nas projektor posiadał wejścia wideo zarówno w wersji cyfrowej jak i analogowej. Nie powinno również zabraknąć możliwości sprawnego połączenia z siecią.

Alternatywą dla zestawów z tablicą są projektory interaktywne. Mowa o urządzeniach z krótkim rzutem, które potrafią samodzielnie interpretować gesty użytkownika. Dzięki temu interaktywny obraz może być wyświetlany na zwyczajnej tablicy lub po prostu na ścianie. Niestety urządzenia tego typu mogą być nawet kilka razy droższe droższe od zwyczajnych projektorów.

Projektor interaktywny to kompleksowe i najwygodniejsze rozwiązanie. Niestety koszty jego zakupu są dość wysokie.

Projektor - dokonujemy świadomych zakupów

Doświadczenie pokazuje, że zakup wysokiej klasy projektora nie daje gwarancji jego optymalnego wykorzystania. Niestety niejednokrotnie zdarza się, że szkoły i uczelnie korzystają z dofinansowań na zakup projektora, ale nie są w stanie udźwignąć kosztów późniejszego serwisu. Projektor należy do urządzeń, wymagających rzadkiego ale regularnego doglądania. Szczególnie newralgicznym elementem są lampy, podlegające wymianie co kilka tysięcy godzin pracy. Stanowią one znaczną część ceny urządzenia, a z biegiem lat ich dostępność może spadać. Wszyscy dobrzy producenci projektorów informują deklarowanej żywotności lamp. Dzięki temu jeszcze przed zakupem możliwe jest oszacowanie przyszłych wypadków. Największą żywotność źródła światła zapewniają projektory laserowe. Czas ich pracy często szacuje się na poziomie przeszło 20 000 godzin. Niestety jest to sprzęt stosunkowo drogi w zakupie. Optymalnym rozwiązaniem może okazać się więc zakup urządzenia z konwencjonalną lampą, ale taką której żywotność jest określana na poziomie 10 000 godzin. Przykładem ekonomicznego i żywotnego urządzenia może być NEC MC342X. Producent wylicza, że zastosowana w nim lampa wytrzyma właśnie 10 000 godzin pracy, co powinno przekładać się na około 9 lat działania w przeciętnych warunkach użytkowych. Profesjonalny projektor o klasycznej konstrukcji zapewnia jasność na poziomie 3400 ANSI Lumenów przy współczynniku kontrastu 16000:1. Urządzenie pracujące w technologii 3LCD oferuje obraz o natywnej rozdzielczości 1024 x 768 px. Co istotne sprzęt jest objęty 3-letnią gwarancją producenta. Projektor tego typu to idealne urządzenie jako sprzęt przenośny - do wykorzystania wszędzie tam gdzie niemożliwe jest skorzystanie z modeli instalacyjnych o krótkim rzucie.

Więcej o profesjonalnych projektorach do szkoły można przeczytać w artykule partnerskim: Profesjonalny projektor w szkole?

Koszty eksploatacji są często pomijane, szczególnie jeśli sprzęt jest kupowany w ramach dotacji. Na zdjęciu ekonomiczny NEC MC342X

Monitory interaktywne - alternatywa dla tablic?

Istnieją przypadki w których zastosowanie projektora, a co za tym idzie tablicy interaktywnej okazuje się niemożliwe. Rozwiązaniem w tym wypadku może być zastosowanie monitora dotykowego. Monitory pozwalają na swobodniejsze dostosowanie przestrzeni oraz często nie wymagają komunikacji ze strony jakichkolwiek zewnętrznych urządzeń. Ich matryce umożliwiają wieloletnią pracę bez potrzeby serwisowania, a intensywne światło nie ogranicza widoczności prezentowanego przez nie obrazu.

Ekrany interaktywne to zazwyczaj co najmniej 55-calowe panele dotykowe. Zależnie od modelu mogą być to po prostu duże wyświetlacze współpracujące z zewnętrznym komputerem lub urządzenia o autonomicznej charakterystyce. Ten drugi typ najłatwiej przyrównać do ogromnych tabletów - które są w stanie działać niezależnie dzięki zastosowaniu dedykowanego systemu operacyjnego. Jednocześnie w większości przypadków sprzęt tego typu dość swobodnie komunikuje się z zewnętrznymi komputerami i smartfonami.

Dotykowe ekrany wielkoformatowe ze zintegrowanym oprogramowaniem do notatek znajdziemy między innymi w ofercie marju iiyama

Pierwszym krokiem podczas wyboru interaktywnego ekranu powinna być weryfikacja, czy dany model będzie bez problemu współpracował z naszymi komputerami i urządzeniami mobilnymi. Jeśli decydujemy się na rozwiązanie z dedykowanym systemem operacyjnym, powinniśmy oczekiwać możliwości przetestowania płynności działania sprzętu przed zakupem. Niska wydajność pracy jest bolączką szczególnie tanich modeli monitorów.

Dedykowane oprogramowanie należy zweryfikować również pod kątem możliwości pracy z wykorzystywanymi przez nas materiałami. Niezłym wyborem mogą okazać się stosunkowo tanie monitory pracujące pod kontrolą systemu android. Zapewnia on szeroką kompatybilność i dostęp do wielu ciekawych i darmowych aplikacji. Niestety przez wzgląd na ceny zaczynające się od około 7 tysięcy złotych, monitory interaktywne są częściej wykorzystywane w biznesie niż szkolnictwie. Dodatkowo 55- czy 60-calowy obraz może okazać się zbyt mały w 20-30 osobowej klasie, podczas gdy większość projektorów bez problemu zapewni przekątną 70-100 cali.

Pozostałe rozwiązania

Oprócz sprzętu wizualizującego, nowoczesna szkoła powinna posiadać sieć urządzeń wspierających codzienną pracę nauczycieli. Wśród nich warto wymienić między innymi urządzenia drukujące - pozwalające na szybkie przygotowanie autorskich materiałów dla uczniów - również takich przydatnych przy zajęciach interaktywnych. Praktycznym rozwiązaniem powinno okazać się kolorowe urządzenie wielofunkcyjne z automatycznym skanerem dwustronnym oraz funkcją identyfikacji użytkownika (np. za pomocą karty lub kodu pin). Znaczna część szkół w kontekście redukcji kosztów i wysokonakładowej pracy oraz chęci zachowania rozsądnych gabarytów sprzętu rozważa wyłącznie zakup urządzeń laserowych. Warto jednak pamiętać, że od kilku lat na rynku są dostępne urządzenia drukujące z systemem stałego zasilania atramentem. Wśród nich znajdziemy kilka interesujących modeli biurowych, które spełnią wszystkie oczekiwania szkoły, a przy okazji okażą się tańsze w eksploatacji od laseru.

Nawet stosunkowo nieduża drukarka atramentowa może okazać sie tańsza w eksploatacji niż konstrukcje laserowe. Na zdjęciu Epson EcoTank M3140

Przydatnym rozwiązaniem w nowoczesnej placówce może być również bezprzewodowy dostęp do intuicyjnego serwera multimediów. Przy umiarkowanym wykorzystaniu zasobów sensownym wyborem powinien okazać się serwer NAS. Stosunkowo niedrogie urządzenie będzie łatwe w konfiguracji, a obsługa jego zasobów pozostanie intuicyjna dla każdej osoby potrafiącej obsługiwać komputer. Co istotne serwer tego typu może być wykorzystany również podczas zajęć z wykorzystaniem projektora, redukując konieczność podłączania komputera w celu wyświetlania materiałów wideo, grafik i dokumentów.