Interes życia na układach scalonych?

Mikroprocesory to dla niektórych aktywa inwestycyjne. Przewidując wzrosty cen, niektórzy kupili większe ilości deficytowych układów.

Spis treści

Kelvin Pang z Singapuru wierzy, że braki układów scalonych nie osiągnęły jeszcze swojego szczytu – zwłaszcza jeśli chodzi o rynek chiński. Kevin jakiś czas temu kupił 62 000 chipów służących do kontroli różnych funkcji w układach sterowania w konstrukcjach samochodowych, takich jak silniki, skrzynie biegów, systemy zasilania i układy ładowania akumulatorów. Za każdy układ scalony Pang zapłacił 23,80 USD. Teraz chce je sprzedać dostawcom samochodów z chińskiego centrum technologicznego Shenzhen po 375 USD za sztukę. Pang mówi, że odrzucił ofertę po 100 USD za sztukę, czyli 6,2 miliona dolarów za cały pakiet, który jest na tyle mały, że mieści się na tylnym siedzeniu samochodu. Paczka Kevina czeka jeszcze na odbiór z magazynu w Hongkongu.

– Producenci samochodów muszą jeść – powiedział Pang Reutersowi. – Klienci się znajdą. Mogę jeszcze trochę poczekać.

Zobacz również:

Inny inwestor, 58-latek, który nie chciał zdradzić, po ile kupił mikrokontrolery (MCU), zarabia na życie handlując nadwyżkami części elektronicznych przeznaczonych do złomowania. Rozmówca Reutersa kontaktuje kupujących w Chinach ze sprzedawcami zza granicy. Mówi, że globalny niedobór chipów w ciągu ostatnich dwóch lat – spowodowany zakłóceniami podaży na skutek pandemii – w połączeniu z rosnącym popytem przekształcił to, co dotychczas było wysokonakładowym, niskomarżowym handlem, w obrót, który może zawierać transakcje przynoszące szybkie bogactwo.

Niedobór chipów chińskim problemem?

Okresy oczekiwania na dostawy chipów samochodowych na całym świecie pozostają długie, ale brokerzy tacy, jak Pang skupiają się na Chinach, w których branża samochodowa jest bliska załamania, podczas gdy reszta krajów stopniowo wychodzi z zapaści.

Globalnie, nowe zamówienia są potwierdzane średnio na około rok z góry, zgodnie z badaniem Reutersa dotyczącym 100 chipów samochodowych produkowanych przez pięciu wiodących producentów. Aby przeciwdziałać ograniczeniu podaży, globalni producenci samochodów, tacy jak General Motors Co., Ford Motor Co. i Nissan Motor Co. zmienili taktykę zakupów, aby zapewnić sobie lepszy dostęp do części. Ich nowy sposób postępowania obejmuje negocjacje bezpośrednio z producentami chipów, ofertę lepszych cen i zakupy większych ilości.

Z rozmów, jakie przeprowadził Reuters z ponad 20 osobami zaangażowanymi w handel chipami – od producentów samochodów, dostawców i brokerów po ekspertów z chińskiego instytutu badań motoryzacyjnych CATARC, powiązanego z rządem – wynika, że sytuacja chińskich producentów aut jest gorsza.

Pomimo tego, że Chiny są największym na świecie producentem samochodów i liderem w dziedzinie pojazdów elektrycznych (EV), opierają się prawie wyłącznie na chipach importowanych z Europy, Stanów Zjednoczonych i Tajwanu. Zakłócenia w ich w dostawach zostały spotęgowane przez politykę zero-COVID wprowadzoną w Szanghaju, który jest najważniejszym chińskim ośrodkiem przemysłu samochodowego. Blokada w tym mieście związana z pandemią zakończyła się dopiero w zeszłym miesiącu.

W rezultacie, jak twierdzi CATARC, niedobór układów scalonych w Państwie Środka jest bardziej dotkliwy niż gdzie indziej i grozi ograniczeniem tempa rozwoju produkcji pojazdów elektrycznych. Mówi się, że raczkujący krajowy przemysł chipowy prawdopodobnie nie będzie w stanie sprostać popytowi w ciągu najbliższych dwóch do trzech lat.

Kevin Pang z kolei twierdzi, że niedobory w Chinach utrzymają się do 2023 roku i uważa, że po tym czasie utrzymywanie zapasów układów będzie niebezpieczne i może spowodować straty. Według Panga jest jeszcze jedno zagrożenie dla inwestycji w chipy: ostrzejsze spowolnienie gospodarcze, które może wcześniej obniżyć popyt.

Prognozy na najbliższy okres

W każdym konwencjonalnym i elektrycznym pojeździe znajdziemy setki półprzewodnikowych układów scalonych. Pomagają kontrolować wszystko, od rozmieszczania poduszek powietrznych i automatycznego hamowania awaryjnego po systemy rozrywki i nawigację.

Reuters przeprowadził w czerwcu wśród producentów chipów ankietę, która objęła próbkę układów pełniących różnorodne funkcje w samochodach. Firmy odpytane przez dziennikarzy to: Infineon, Texas Instruments, NXP, STMicroelectronics i Renesas. Z ankiety wynika, że nowe zamówienia są wstrzymane przez tych producentów na okres od 49 tygodni – aż do 2023 r. Jest to zgodne z analizami globalnego niedoboru, ale nie podziału regionalnego. Długość terminów realizacji waha się od 6 do 198 tygodni.

Niemiecki producent chipów Infineon poinformował Reutersa, że „rygorystycznie inwestuje i rozszerza moce produkcyjne na całym świecie”, ale jednocześnie stwierdził, że niedobory chipów mogą potrwać do 2023 roku w przypadku chipów zlecanych zewnętrznym odlewniom. – Ponieważ sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna pogorszyła się w ostatnich miesiącach, wiarygodne oceny dotyczące zakończenia obecnych niedoborów są obecnie prawie niemożliwe – napisał Infineon w oświadczeniu.

Producent układów scalonych z Tajwanu, firma United Microelectronics Corp. odpowiedziała Reutersowi, że była w stanie przenieść część mocy produkcyjnych na chipy samochodowe ze względu na słabszy popyt w innych segmentach. – Ogólnie rzecz biorąc, wciąż wyzwaniem jest dla nas zaspokojenie zagregowanego popytu ze strony klientów – zakomunikowano Reutersowi.

Analityk TrendForce, Galen Tseng, powiedział agencji Reuters, że zapotrzebowanie na chipy PMIC – które ustawiają napięcie elektryczne dla ponad 100 zastosowań w przeciętnym samochodzie – może być obecnie zrealizowane tylko w 80%.

Pilnie kupię chipy!

Problemy z dostawami dla chińskich producentów kontrastują z poprawą perspektyw dla fabryk samochodów z innych krajów. Na przykład przedstawiciele Volkswagena powiedzieli pod koniec czerwca, że spodziewają się poprawy sytuacji w zakresie dostępności chipów w drugiej połowie roku.

Prezes chińskiego producenta samochodów elektrycznych Nio, William Li, powiedział w zeszłym miesiącu, że trudno było przewidzieć, których chipów będzie brakować. Nio regularnie aktualizuje swoją „listę ryzykownych chipów”, aby uniknąć niedoborów któregoś z ponad 1000 układów potrzebnych do uruchomienia produkcji.

Pod koniec maja chiński producent pojazdów elektrycznych Xpeng Motors poprosił o chipy, wyświetlając wideo online przedstawiające zabawkę Pokemona, która również została wyprzedana w Chinach. Kołysząca się postać przypominająca kaczkę macha dwoma znakami: „pilnie szukam” i „chipów”. – Ponieważ sprzedaż samochodów stopniowo się odradza, ten film przedstawia obecny stan naszego zespołu ds. łańcuchów dostaw – napisał CEO Xpeng He Xiaopeng na Weibo, informując, że jego firma ma problemy z zabezpieczeniem „tanich chipów” potrzebnych do budowy samochodów.

Układy scalone? Tylko w Shenzhen!

Reuters twierdzi, że walka o dostęp do układów doprowadziła producentów samochodów i dostawców do głównego chińskiego centrum handlu chipami w Shenzhen, gdzie można kupić chipy w „szarej strefie”. Działają tam „brokerzy” podobni do Panga, pośrednicząc w dostawach legalnie sprzedawanych, ale nieautoryzowanych przez producentów układów scalonych. Szara strefa niesie ze sobą ryzyko, ponieważ sprzedawane chipy są czasami z różnych powodów przeznaczone do recyklingu, niewłaściwie oznakowane lub przechowywane w warunkach, które powodują ich uszkodzenie.

– Brokerzy są bardzo niebezpieczni – mówi Masatsune Yamaji, dyrektor ds. badań w Gartner, dodając, że ich ceny były od 10 do 20 razy wyższe niż w oficjalnej dystrybucji. – Jednak w obecnej sytuacji wielu nabywców układów musi polegać na brokerach, ponieważ autoryzowani dostawcy nie mogą zaspokoić potrzeb klientów, zwłaszcza małych z branży motoryzacyjnej lub elektroniki przemysłowej.

Pang powiedział, że wielu brokerów z Shenzhen było nowicjuszami, których przyciągnął gwałtowny wzrost cen, ale nie znali technologii, którą kupowali i sprzedawali. – Znają tylko numer części. Pytam ich: Czy wiecie, co to robi w samochodzie? Nie mają pojęcia.

Chociaż wolumen utrzymywany przez brokerów jest trudny do oszacowania, analitycy twierdzą, że jest on dalece niewystarczający, aby zaspokoić popyt. – To nie jest tak, że wszystkie chipy są gdzieś ukryte i wystarczy je wprowadzić na rynek – powiedział Ondrej Burkacky, starszy partner w McKinsey. Kiedy podaż się normalizuje, może pojawić się bańka na aktywach z zapasów niesprzedanych półprzewodników w Shenzhen, ostrzegają analitycy i maklerzy. – Nie możemy trzymać zapasów zbyt długo, ale producenci samochodów też nie mogą wstrzymywać produkcji – mówi Pang.

Niedoszła chińska samowystarczalność

Chiny, które w zaawansowanym projektowaniu i produkcji układów scalonych wciąż pozostają w tyle za zagranicznymi rywalami, inwestują w zmniejszenie zależności od nich. Jednak nie będzie to łatwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę rygorystyczne wymagania dotyczące jakości. MCU stanowią około 30% całkowitych kosztów chipów w samochodzie, ale są również najtrudniejszą kategorią dla Chin, aby mogły osiągnąć samowystarczalność, powiedział Li Xudong, starszy menedżer w CATARC, dodając, że krajowi gracze na razie osiągają niższe poziomy jakości, odpowiednie na przykład dla układów stosowanych w klimatyzacji i sterowaniu fotelami.

– Nie sądzę, aby problem został rozwiązany w ciągu dwóch lub trzech lat – powiedział w maju główny inżynier CATARC, Huang Yonghe. – W przypadku 95% półprzewodników będziemy nadal opierać się na innych krajach.

– Chiński producent pojazdów elektrycznych BYD, który rozpoczął projektowanie i produkcję układów tranzystorowych IGBT, powoli staje się rodzimą alternatywą – mówi Li z CATARC.

– Przez długi czas Chiny postrzegały swój brak zdolności do całkowitej niezależności w produkcji chipów jako główną słabość w dziedzinie bezpieczeństwa – powiedział Victor Shih, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego.

– Z czasem Państwo Środka może zbudować silny krajowy przemysł półprzewodnikowy, tak jak zrobiło to w przypadku akumulatorów, gdy uznało ich produkcję za priorytetową – dodaje Shih. – Doprowadziło to do wielkiego marnotrawstwa, wielu niepowodzeń, ale z czasem spowodowało również powstanie dwóch lub trzech wielkich fabryk, które zdominowały światowy rynek.

Tytułem komentarza można dodać, że półprzewodnikowe układy scalone to nie akumulatory. Stopień złożoności tych dwóch produktów to zupełnie inny poziom. Więc dorównanie zagranicznym producentom w tej materii przez Chiny może prędko nie nastąpić. Oni przecież nie stoją w miejscu.

Źródło: Reuters