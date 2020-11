Internauci śmieją się z Mate 40 Pro - pokrowce kpią z obudowy aparatów

Huawei Mate 40 Pro posiada charakterystyczną, okrągłą obudowę obiektywów. Konsumenci już wpadli na pomysł, jak ją wykorzystać. Najnowsze pokrowce wyglądają bardzo nietuzinkowo.

Najnowsze smartfony Huawei z rodziny Mate 40 posiadają charakterystyczną, okrągłą obudowę obiektywów, która odróżnia je od innych smartfonów. Nie wszystkim rozwiązanie to przypadnie do gustu, ale kreatywni producenci pokrowców z państwa środka wpadli juz na pomysł, jak skutecznie zamaskować okrąg znajdujący się na pleckach Mate 40 Pro.

Huawei P40 Pro w dedykowanym etui

Jednym z ciekawszych pomysłów jest pokrowiec zamieniający Mate 40 Pro w Pokemona. Obudowa obiektywów Mate 40 posłużyła do budowy charakterystycznego Pokeballa. Jego środkowa część posiada okrągły wzór, w który wtapiają się kamery najnowszego smartfona Huawei. Szkoda jedynie, że na Mate 40 nie zagramy w Pokemon Go. Wszystko przez brak dostępu do usług Google.

Aparat Mate 40 Pro jako Pokeball Źródło: gizmochina.com

Kolejnym ciekawym pomysłem jest wykorzystanie okrągłej obudowy obiektywów jako alufelgi do sportowego pojazdu. Pokrowiec z samochodem sportowym ukazanym z boku został zaprojektowany tak, aby obudowa obiektywów najnowszego Huawei Mate 40 Pro służyła za sporą alufelgę z napisem Leica w środku. Całość wygląda bardzo ciekawie i pozwala zapomnieć o okrągłej obudowie obiektywów na środku plecków Mate'a 40 Pro.

Aparat Mate 40 Pro jako alufelga sportowego auta Źródło: gizmochina.com

A wam jak podobają się najnowsze pokrowce dla flagowego smartfona Huawei?

Sprawdź, ile kosztuje Huawei Mate 40 Pro.

Aktualne ceny w sklepach Smartfon HUAWEI Mate 40 Pro Czarny 5 399 zł

Źródło: Gizmochina.com