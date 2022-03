Internet Explorer oficjalnie odejdzie 15 czerwca 2022 roku

Microsoft przypomina, że coraz bliżej przejścia na emeryturę dawnego króla przeglądarek.

Microsoft opublikował nagranie, w którym przypomina o całkowitym wycofaniu przeglądarki Internet Explorer. Ale czy tak naprawdę zniknie? Otóż nie, ponieważ nadal będzie egzystować dzięki swojemu następcy - Edge. A konkretnie dzięki znajdującemu się w nim trybowi IE Mode. Nie jest to duże zaskoczenie - podobna informacja pojawiła się w maju 2021 roku, a wkrótce potem Microsoft 365 przestał wspierać Explorera. Teraz dodano, że 15 czerwca bieżącego roku IE będzie całkowicie usunięty z systemu Windows 10. Zostaną zlikwidowane wszystkie jego ślady oraz powiązane z nim wpisy.

Jeśli jakaś aplikacja będzie potrzebować IE, wówczas automatycznie zostanie przekierowana do Edge. Nie będzie to często wykorzystywana funkcja, ponieważ takich aplikacji jest praktycznie tyle, co nic. Z kolei tryb IE w Edge będzie wspierany w Windows 10 i 11 do co najmniej 2029 roku. Dla Windows 8.1 koniec nastąpi prędzej - 10 stycznia 2023, a na Windows 7 (dotyczy to oczywiście firm mających przedłużone wsparcie - ESU) pięć dni później.

Zobacz również:

Jak pokazują ostatnie statystyki, z Internet Explorera wciąż jeszcze korzysta 1,14% użytkowników - co jest zaskakującym wynikiem. Z kolei Edge to 9,6% rynku. Kolejne miesiące będą przynosić spadek udziału tej pierwszej i wzrost znaczenia drugiej przeglądarki.

Źródło: TechSpot