Internet Explorer zakończy swój żywot w 2022 roku. Tak jakby

Internet Explorer wciąż żyje, jednak w przyszłym roku sytuacja ulegnie zmianie.

Ostatnie badania rynku pokazują, że Internet Explorer jest używany przez 2-3% użytkowników na świecie. Jego miejsce zajął Edge, który w wersji Chromium szybko zdobył sobie popularność i wyprzedził Firefoxa. Microsoft już dawno zaplanował, że rok 2022 będzie ostatnim, w którym przeglądarka desktopowa otrzyma wsparcie. Zakończy się ono 17 czerwca, a dla użytkowników Microsoft 365 będzie to 17 sierpnia. Jednak Internet Explorer tak całkiem nie zniknie - będzie nadal istnieć... w Edge. Microsoft utrzyma IE w wersji wirtualizowanej, z której będzie można bez problemu korzystać.

To plus, gdyż Edge samo w sobie jest bardziej bezpieczne od poprzednika. Dlatego nadal będzie można korzystać z usług wymagających korzystania z Explorera. Ale dwie uwagi. Po pierwsze - dotyczy to tylko Windows 10. Jeśli ktoś nadal używa Windows 8.1, nie otrzyma takiej opcji. Po drugie - IE w Edge będzie dostępny tylko i wyłącznie dla wersji Windows 10 20H2 i kolejnych. Nie zmieni się natomiast obecny mechanizm aktywacji umożliwiający otwierania witryn programu Internet Explorer w przeglądarce Microsoft Edge. Czyli - należy w pasku adresowym Edge wpisać:

edge://settings/defaultbrowser

...i zatwierdzić Enterem. Następnie należy przesunąć przełącznik przy opcji "Zezwalaj na ponowne ładowanie witryn w trybie programu Internet Explorer" oraz wybrać z rozwijanego menu powyżej, kiedy ma tak się dziać (tylko niezgodne, nigdy, zawsze). Potem trzeba kliknąć na Uruchom ponownie i gotowe.